Бригада "Азов" будет набирать новобранцев через сайт вакансий

Бригада специального назначения "Азов" начнет набор военнослужащих через украинский сайт по трудоустройству.

Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил заместитель командира по работе с личным составом "Азова" Святослав Паламарь на совместной конференции с соучредителем и СЕО Work.ua Артуром Михно и директором Banda Agency Дмитрием Адабиром.

Паламарь рассказал, что "Азов", как военное подразделение, занимается рекрутингом с 2016 года, и "это позволило воспитать профессиональных, хороших бойцов, которые неоднократно на поле боя и в самых горячих точках доказывали свое мастерство".

Артур Михно объяснил, что всем нужны мотивированные люди, особенно в армии.

"Человек, который готов служить, должен иметь возможность выбрать службу по своей специальности. Если предоставить человеку возможность быть более эффективным на своем рабочем месте, у него поднимается и мотивация", – отметил СЕО Work.ua.

Сегодня бригада в поиске сотен специалистов разных направлений: от стрелков до поваров, от парамедиков до водителей, от операторов БПЛА до экскаваторщиков. Всего на сайте сейчас опубликованы вакансии для представителей 28 разных профессий с диапазоном зарплат от 25 тысяч до 125 тысяч грн.

Чтобы привлечь квалифицированных специалистов там, где нужны их умения и знания, Азов инициировал рекрутинговую кампанию, предусматривающую подход, по которому каждая позиция рассматривается как вакансия.

Читайте также: