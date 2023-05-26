Британская компания JKX направит львиную часть дохода от продажи активов РФ в помощь ВСУ

JKX продолжает предпринимать попытки продать свои российские дочерние компании после срыва сделки в феврале 2022-го.

Совместное Предприятие "Полтавская Газонефтяная Компания", являющаяся частью Группы компаний Джей-Кей-Экс ("Группа JKX") сообщает, что Совет директоров Группы JKX повторно подтверждает, что, начиная с октября 2021 года, приоритетом Группы JKX является отчуждение/продажа надлежащих Группе JKX русских дочерних компаний.

Это та стратегия, утвержденная Советом директоров группы JKX еще до российского полномасштабного вторжения в Украину. Информацию можно просмотреть по ссылке.

В начале февраля 2022 года Группа JKX была на финальной стадии закрытия сделки по продаже ее российских дочерних компаний, но в связи с российским полномасштабным вторжением в Украину покупатель вышел из соглашения в одностороннем порядке.

Тем не менее, Группа JKX продолжает предпринимать попытки продать свои российские дочерние компании. Отчуждение происходит позже, чем планировалось Советом директоров Группы JKX, в связи с большим количеством международных торговых санкций, введенных различными юрисдикциями, в которых Группа JKX ведет деятельность.

В связи с требованиями британского законодательства к Главной компании JKX Oil & Gas и в соответствии со всеми применяемыми к деятельности ее и дочерними компаниями Группы законов и подзаконных актов:

Начиная с августа 2022 г., Группа JKX не осуществляет никакого контроля или влияния на ее российские дочерние компании. Это подтверждено тем, что Группа JKX исключила информацию о ее российских активах из групповой финансовой отчетности, недавно представленной в Государственный реестр компаний Королевства Британии. Информацию можно просмотреть по ссылке application-pdf; Ни одна из компаний Группы JKX не получает никаких платежей/дивидендов от ее российских дочерних компаний и не производит никаких платежей в пользу ее российских дочерних компаний.

Группа JKX проактивно сотрудничает со своими внешними юридическими советниками с целью определения надлежащих правовых путей отчуждения ее российских дочерних компаний в соответствии со всеми применяемыми к ее деятельности законами и подзаконными актами. Отчуждение планируется в ближайшие месяцы.

Группа JKX, как уже ранее озвучивалась Советом директоров, планирует направить львиную часть денежных средств, полученных от продажи российских дочерних компаний, в поддержку обороноспособности Украины на расчетный счет ВСУ в Национальном Банке Украины, а остальное – направить на дальнейшее развитие и расширение деятельности Совместного Предприятия. Полтавская Газонефтяная Компания с целью увеличения добычи углеводородов и ускорения пути Украины к полной энергонезависимости.