Британская система переводов Paysend останавливает работу в России

Все переводы в страну-агрессорку будут блокироваться.

Система денежных переводов из Британии Paysend останавливает работу в РФ из-за войны против Украины.

Об этом компания заявила на своей странице в LinkedIn.

"Когда мы основали Paysend, наша миссия заключалась в том, чтобы объединить людей и сблизить семью и друзей, даже если они могли быть физически разделены по всему миру. Вторжение России в Украину дает строгую реальность того, насколько трудной может быть воплощение такой простой концепции", – говорится в заявлении компании

В результате компания приняла решение немедленно приостановить все переводы в Россию. Paysend заявляет, что "отделить поддержку отдельных лиц от поддержки их правительства становится все труднее"/

Сервисами Paysend пользуется более 6,2 млн человек, система поддерживает переводы между 12 миллиардами карт Mastercard, Visa, China UnionPay и других систем.

Напомним, уже более полутора сотен компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикуют полный список.

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