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Европейский механизм углеродной корректировки импорта (CBAM) фактически является разновидностью тарифной защиты европейских производителей, хотя ЕС позиционирует его как климатический инструмент, пишет Financial Times .

С 1 января 2026 года СВАМ в полной мере применяется к украинской продукции. Хотя у Украины не было никакой возможности проводить хоть какую-то экологическую можнернизацию в условиях полномасштабного вторжения, террора россии против энергетики и промышленности.

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Автор материала FT, посол США при ЕС, сравнивает CBAM с американскими пошлинами на сталь и алюминий, введенными из соображений национальной безопасности. По его мнению, оба механизма преследуют схожую экономическую цель — повысить стоимость импорта и защитить внутренних производителей от иностранной конкуренции.

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CBAM предусматривает, что импортеры стали, алюминия и ряда других товаров должны платить за встроенные в продукцию выбросы CO₂ за покупку соответствующих сертификатов. Их стоимость привязана к цене углерода в ЕС и составляет около 80 евро за тонну CO₂.

По оценке автора, механизм создает дополнительные затраты на импортную продукцию и защищает европейских производителей, которые уже платят за выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС.

В материале также отмечается противоречие в позиции Брюсселя. ЕС критикует США за применение тарифов к продукции из стали и алюминия, в то же время сам вводит CBAM, имеющий аналогичный протекционистский эффект.

Автор считает, что CBAM может усугубить конкурентоспособность импортной стали и алюминия на европейском рынке, особенно для стран, где нет аналогичной системы ценообразования на выбросы.

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По его мнению, расширение перечня товаров, на которые будет распространяться CBAM, также противоречит обязательствам ЕС по сокращению промышленных тарифов и нетарифных барьеров.

«Тариф является тарифом, даже если он имеет другое название», — отмечает автор, отмечая, что ЕС рискует потерять доверие как сторонник правил международной торговли, если одновременно будет критиковать протекционизм США и применять аналогичные инструменты.

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