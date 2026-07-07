Будет ли бензин по 100 гривен: эксперт дал прогноз цен на горючее в Украине

АЗС / © Pixabay

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Несмотря на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг переговоров между США и Ираном, резкого скачка цен на топливо в Украине в ближайшее время не прогнозируется.

Об этом руководитель Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар рассказал в интервью ТСН.ua.

По словам эксперта, сейчас действует временный 60-дневный меморандум между США и Ираном, который должен завершиться в середине июля. Если стороны не достигнут окончательного соглашения, возможны кратковременные колебания нефтяных котировок.

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«Какие-то несогласованности в процессе переговоров могут привести к определенным действиям как со стороны Ирана, так и Трампа, что будет давать определенный ценовой всплеск», — отметил Гончар.

В то же время, он убежден, что нефть вряд ли вернется к уровню 100–120 долларов за баррель. По его мнению, цена, вероятно, будет оставаться около 70 долларов за баррель, а по достижении полноценного соглашения рынок постепенно вернется к нисходящей динамике.

Ждать ли бензина по 100 гривен

Эксперт обратил внимание, что нынешняя ситуация существенно отличается от той, когда активно обсуждали возможность роста стоимости дизельного горючего до 100 гривен за литр.

«Если не дошло тогда, сейчас при этих обстоятельствах это уже вряд ли возможно», — подчеркнул он.

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По словам Гончара, даже несмотря на проблемы с работой Ормузского пролива, мировой рынок получает дополнительные объемы нефти и нефтепродуктов.

Эксперт объяснил, что высокие цены стимулировали увеличение добычи нефти в США, а американские нефтепродукты все активнее поставляются в Европу.

Кроме того, дополнительное предложение обеспечивают страны, не входящие в ОПЕК или не соблюдающие квоты на добычу. Положительным сигналом для рынка он также назвал возобновление работы крупнейшего экспортного нефтяного терминала Саудовской Аравии Рас-Танура и более активное использование альтернативных маршрутов транспортировки нефти в обход Ормузского пролива.

В то же время Гончар предостерег, что полностью исключать новые ценовые колебания не стоит. По его словам, геополитическая ситуация остается нестабильной, а любое обострение может отразиться на нефтяном рынке. Однако в нынешних условиях предпосылок для резкого скачка стоимости горючего в Украине до 100 гривен за литр он не видит.

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Россия «охотится» на АЗС в Украине

Напомним, за последние два месяца в Украине в результате атак сгорело более 150 АЗК, а также регулярные удары несут нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры.

Однако, как отметил бывший глава Министерства инфраструктуры Андрей Пивоварский, в отличие от России, где подобные удары приводят к дефициту, очередям и перебоям, в Украине таких проблем нет благодаря диверсифицированному топливному рынку, десяткам поставщиков, конкуренции и разветвленной логистике, где утраченное звено сразу под.

В то же время такая устойчивая модель имеет свою цену, поэтому стоимость бензина на украинских заправках падает постепенно. По словам эксперта, мировые цены на нефтепродукты зависят от баланса спроса и предложения, загруженности НПЗ, сезонных факторов и военных рисков.

Дополнительно на конечную цену ресурса в Украине влияет то, что топливо покупается за валюту, а курс доллара с начала обострения на Ближнем Востоке вырос с около 43,20 до почти 45 грн.

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