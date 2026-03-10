Будет ли бензин по 150 грн: в Раде сделали заявление о ценах на заправках

Автозаправка / © Unsplash

Реклама

Слухи о бензине по 150 грн/л всколыхнули Сеть, однако в Верховной Раде успокаивают водителей. Народный депутат Андрей Герус рассказал, какие механизмы сдержат рост цен на АЗС.

Об этом глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассказал в эфире телемарафона.

Герус прокомментировал слухи, которые распространяются в соцсетях, о возможном росте цен на топливо до 100 — 150 грн/л. Он не поддерживает такие прогнозы.

Реклама

Цены на бензин в Украине — прогноз нардепа

«Нет, у меня такого прогноза нет, что будет и 100, и 150. Тут вопрос, видите, когда в мире начинаются такие войны (как в Иране — ред.), очень довольно трудно давать прогнозы, честно говоря. Все-таки ситуация сложная, она может даже усложняться, но чтобы дошло до такого, я все-таки не думаю», — высказался нардеп.

Он пояснил, что одним из факторов, который может помочь удержать рынок от резких колебаний, является использование стратегических резервов нефти и нефтепродуктов.

"Я думаю, что будут приняты какие-то решения, а опять-таки есть стратегические запасы и минимальные запасы нефти, нефтепродуктов, их можно на рынок как-то будет выпускать», — пояснил Герус.

Он также подчеркнул, что важную роль в сдерживании мировых цен на энергоресурсы играет позиция США.

Реклама

«Мы видим позицию Трампа, он уже делал заявления. Для него это достаточно болезненная история, потому что в США, когда растут цены на АЗС, это политически для него также сложная история, и это политически, видимо, для него негативная история», — отметил нардеп.

По словам политика, подорожание топлива напрямую влияет на инфляцию. Поэтому президент США Дональд Трамп, вероятно, постарается не допустить резкого роста цен на нефть и нефтепродукты накануне промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на осень.

Цены на бензин и дизель 10 марта

К слову, 10 марта на киевских АЗС бензин А-95 стоит 68 — 71 грн, А-95 Pulls — 73,99 грн, А-100 — до 80,99 грн. Литр дизеля обойдется в 74 — 75,99 грн, автогаз продают за 41,98 грн.

Цены на топливо в Украине выросли — последние новости

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, цены на бензин в Украине останутся стабильными (около 70 грн/л), поскольку на рынке ЕС его достаточно. Однако дизель будет дорожать из-за дефицита и зависимости от импорта: цена на АЗС может достичь 80 — 90 грн/л. Эксперт считает идею сдерживания цен через государственные заправки неэффективной, поскольку это приведет к перепродажам, и предлагает вместо этого регулировать стоимость топлива через налоговые решения.

Реклама

Напомним, из-за возможного блокирования Ираном Ормузского пролива JPMorgan прогнозирует сокращение добычи нефти на Ближнем Востоке, что грозит дефицитом топлива в Украине уже в апреле. Нардеп Даниил Гетманцев призывает правительство и «Укрнафту» срочно заключить долгосрочные контракты, создать стратегический резерв в соседних странах для нужд ВСУ и аграриев, а также провести консультации с поставщиками, чтобы избежать топливного кризиса.