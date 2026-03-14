Будет ли доллар по 45: экономист назвал причину падения гривны

Курс гривны: почему доллар растет

Падение курса гривны не связано с войной на Ближнем Востоке.

Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает «Громадське радіо».

Эксперт утверждает, что у Нацбанка есть рекордный уровень золотовалютных резервов — 57 миллиардов долларов. А значит, имеет все инструменты для того, чтобы удерживать курс.

«Национальный банк Украины существует как институт для того, чтобы гасить чрезмерные валютные колебания. Для этого у НБУ есть все возможности, имея рекордные золотовалютные резервы», — уверяет Новак.

Почему НБУ этого не делает, у экономиста есть собственное и достаточно громкое объяснение.

«Шкурный интерес валютных спекуляций подзаработать под шумок войны на Ближнем Востоке побеждает над национальными экономическими интересами», — считает Новак.

Экономист признал, что доллар действительно укрепился, ведь во времена кризиса и войны владельцы капитала хранят его часть в долларах и американских ценных бумагах. Но объяснять скорую девальвацию гривни событиями на Ближнем Востоке он считает неправильным. Потому что для валютного баланса в Украине ничего кардинально не изменилось, утверждает эксперт.

Новак предупреждает, что падение курса гривни приводит к росту цен на импортные товары, что в первую очередь сказывается на кошельках рядовых граждан.

Будет ли доллар по 45 грн

По словам эксперта, сейчас сложно прогнозировать, достигнет ли доллар показателя в 45 грн, как это заложено в госбюджете на 2026 год. Он напомнил, что в прошлые годы реальный курс не доходил до заложенного в госбюджете.

Отметим, что в НБУ пока не прокомментировали обвинения экономиста.

Заметим, что 13 марта доллар установил исторический максимум . Средний курс покупки доллара в банках составил 43,98 грн., а продажа — в среднем по 44,55 грн.