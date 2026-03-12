Будет ли доллар по 45 гривен до конца года: в НБУ разъяснили ситуацию

Доллары / © Credits

Прогнозный курс доллара в 45 гривен, заложенный в государственном бюджете, только технический расчет и не означает автоматического обесценивания гривны до этого уровня.

Об этом заявил член совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман для Киев24.

Рыночное регулирование вместо жестких прогнозов

По словам представителя НБУ, регулятор не дает конкретных прогнозов по стоимости валюты в месяц или два вперед. В рамках политики управляемой гибкости курс определяется непосредственно рынком — балансом спроса и предложения. Василий Фурман подчеркнул, что бюджетный показатель зачастую не совпадает с реальностью.

«Курс, который есть в бюджете… не обязателен, он чисто технически расчетный. Напоминаю пример прошлого года: в бюджете также был отмечен курс 45 с копейками, а по факту в начале года он составлял 42 гривны за доллар», — объяснил он.

В Нацбанке уверяют, что ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой. Несмотря на то, что гривна может как усиливаться, так и расслабляться в отдельные периоды, резких скачков не ожидают. Стабильность курса критически важна для сдерживания инфляции. Теперь ее уровень составляет 7,6%, тогда как цель Нацбанка — 5%.

Воздействие внешних факторов

На экономическую ситуацию и цены в Украине продолжает влиять мировая нестабильность, в частности, война на Ближнем Востоке.

«Мы не знаем, что будет через полгода. Чем быстрее она (война) закончится, тем меньше ее влияние на экономику», — добавил Фурман.

Он также призвал не воспринимать прогнозы отдельных экспертов как официальную позицию государства, поскольку они отражают только личное мнение аналитиков.

Курс доллара в Украине — последние новости

Напомним, финансист Сергей Фурса объяснял, что ослабление гривны связано с глобальным укреплением американского доллара, а также геополитической напряженностью в мире. Также он заявил, что по его прогнозам цены на доллар до конца года могут быть по курсу 45,5 гривен.

Пока американский доллар снова вырос в цене и пересек отметку в 44 гривен.

