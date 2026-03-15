Будет ли доллар по 50 гривен: прогноз банкира

Доллар прибавил в цене / © Associated Press

Доллар в Украине продолжает дорожать. На сегодня, по официальным данным НБУ, его курс составляет 43,89 грн.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал в комментарии для Фактов ICTV, почему доллар дорожает и стоит ли ожидать стремительного роста.

По словам эксперта, несмотря на довольно нервный внешний фон, от аритмии цен на нефть до ситуации с изъятием венгерскими властями средств из украинских инкассаторских автомобилей, украинский валютный рынок не дает оснований говорить о возможном сногсшибательном росте курса доллара.

Одной из главных причин такой относительной устойчивости есть баланс между спросом и предложением валюты. В преддверии посевной кампании аграрные предприятия активнее выходят на рынок с продажей усиливающей предложение валюты.

«В то же время импортеры энергоресурсов, напротив, поддерживают спрос, поскольку из-за колебаний стоимости нефти и нефтепродуктов пытаются заблаговременно закупать горючее. Именно это взаимодействие разнонаправленных факторов и формирует рабочий рыночный баланс, не дающий курс оснований для резкого срыва вверх. Когда доллар будет стоить 50 грн, будет зависеть от внешних и внутренних факторов. Отдельно стоит отметить роль Национального банка, который сейчас остается главным фактором системной стабильности», — подчеркнул эксперт.

Рост курса доллара — последние новости

Напомним, в конце февраля — начале марта 2026 года курс доллара в Украине начал стремительно расти, а Национальный банк Украины почти ежедневно фиксировал новые исторические максимумы стоимости американской валюты по отношению к гривне.

В НБУ сообщили, что прогнозный курс доллара в 45 гривен, заложенный в государственном бюджете, только технический расчет и не означает автоматического обесценивания гривны до этого уровня.

В Нацбанке уверяют, что ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой. Несмотря на то, что гривна может как усиливаться, так и расслабляться в отдельные периоды, резких скачков не ожидают. Стабильность курса критически важна для сдерживания инфляции. Теперь ее уровень составляет 7,6%, тогда как цель Нацбанка — 5%.