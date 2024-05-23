Будет ли доллар в июне по 40 гривен: экономист сделал прогноз

В июне в Украине курс доллара будет находиться в пределах 39,50 – 40,00 грн за доллар. До следующего месяца нацвалюта может немного девальвировать.

Об этом рассказал экономист Даниил Монин в комментарии "24 канала".

По его словам, Нацбанк изменил свою политику курсообразования. Речь идет о том, что из сравнительно стабильной гривны регулятор перешел в режим плавной управляемой девальвации нацвалюты. Впрочем, говорит эксперт, ситуация с курсом в мае достаточно стабильная.

"Общий тренд – это небольшая девальвация", — подчеркнул экономист.

Министерство финансов имеет запасы для финансирования бюджета до конца лета, а с американской помощью в виде беспроцентных кредитов на сумму 7,8 миллиарда долларов — до конца года.

"Пока не известно, когда придет первый транш финансовой помощи из США, ведь больше обсуждается сейчас военный компонент. В любом случае, макрофинансовая поддержка США — это полная подконтрольность курсу желаниям Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривны в 2024 году", — говорит. Даниил Монин.

Как сообщалось, на прошлой неделе курс доллара сначала якобы уверенно пошел вверх, затем тренд сменился противоположным. Что делать с гривнами, долларами и евро – читайте в материале ТСН.ua.

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