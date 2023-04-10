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Будет ли курс доллара в ближайшее время по 36,6 грн: неожиданный прогноз экономиста

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Будет ли курс доллара в ближайшее время по 36,6 грн: неожиданный прогноз экономиста

Фото: Associated Press

Однако он подчеркнул, что это "будет зависеть от многих факторов, в том числе от успехов на фронте".

Экономист, член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран не исключает, что в дальнейшем курс доллара может упасть до официального уровня — 36,6 гривен.

Такое мнение Шапран высказал в комментарии для РБК-Украина.

Однако он подчеркнул, что это "будет зависеть от многих факторов, в том числе от успехов на фронте, которые трудно прогнозировать сейчас".

"Такой сценарий вполне возможен при отсутствии негативных шоков, но его реализация реальна только при полной сбалансировании потоков на наличном рынке, когда банки перестанут испытывать нехватку валюты и завозить ее в Украину", — сказал он.

При таких условиях, добавил экономист, исчезнет фактор давления комиссионных за обналичивание доллара в наличный и из-за конкуренции курс максимально приблизится к 36,6 грн.

Напомним, Украина пообещала МВФ отойти от введенных с начала войны экстренных мер в экономике и подготовить стратегию перехода к гибкому обменному курсу.

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Дата публикации
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