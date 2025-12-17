ТСН в социальных сетях

Будет ли новый налог на депозит военным: Гетманцев дал окончательный ответ

Денег на «депозиты военным» с кошельков украинцев не будут снимать: Гетманцев поставил точку в идее нового сбора с доходов.

Дмитрий Гулийчук
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил, что нового налога в размере 2-3% от дохода, который бы шел на депозит военным, не будет.

Об этом Гетманцев написал в Telegram.

«Этого налога тоже не будет. И на этом месячник налоговых инициатив прошу считать завершенным», — отметил депутат.

Напомним, что идею нового налога для граждан, средства по которому пойдут на депозит для военных, озвучил нардеп Роман Костенко.

Ранее Гетманцев уже опровергал слухи о введении еще одного налога. Так, заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум говорила, что в правительстве работают над созданием отдельного Фонда восстановления. По ее словам, одним из источников наполнения такого фонда теоретически мог стать специальный налог. Гетманцев в свою очередь заверил, что никаких дополнительных налогов на восстановление не будет.

