Будет ли новый налог на депозит военным: Гетманцев дал окончательный ответ
Денег на «депозиты военным» с кошельков украинцев не будут снимать: Гетманцев поставил точку в идее нового сбора с доходов.
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил, что нового налога в размере 2-3% от дохода, который бы шел на депозит военным, не будет.
Об этом Гетманцев написал в Telegram.
«Этого налога тоже не будет. И на этом месячник налоговых инициатив прошу считать завершенным», — отметил депутат.
Напомним, что идею нового налога для граждан, средства по которому пойдут на депозит для военных, озвучил нардеп Роман Костенко.
Ранее Гетманцев уже опровергал слухи о введении еще одного налога. Так, заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум говорила, что в правительстве работают над созданием отдельного Фонда восстановления. По ее словам, одним из источников наполнения такого фонда теоретически мог стать специальный налог. Гетманцев в свою очередь заверил, что никаких дополнительных налогов на восстановление не будет.