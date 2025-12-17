Будет ли новый налог на депозит военным: Гетманцев дал окончательный ответ

Гетманцев опроверг введение налога 2-3% на военные депозиты

Реклама

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил, что нового налога в размере 2-3% от дохода, который бы шел на депозит военным, не будет.

Об этом Гетманцев написал в Telegram.

«Этого налога тоже не будет. И на этом месячник налоговых инициатив прошу считать завершенным», — отметил депутат.

Реклама

Напомним, что идею нового налога для граждан, средства по которому пойдут на депозит для военных, озвучил нардеп Роман Костенко.

Ранее Гетманцев уже опровергал слухи о введении еще одного налога. Так, заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум говорила, что в правительстве работают над созданием отдельного Фонда восстановления. По ее словам, одним из источников наполнения такого фонда теоретически мог стать специальный налог. Гетманцев в свою очередь заверил, что никаких дополнительных налогов на восстановление не будет.