Пенсия без стажа 2026

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Если человек не успел наработать минимально необходимый страховой стаж, государство не оставит его без денег. Вместо пенсии в таком случае можно оформить социальную помощь.

Об этом сообщают в ПФУ.

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Пенсия без стажа в 2026 году: на что могут рассчитывать украинцы

Право граждан Украины на пенсию по возрасту регулируется двумя ключевыми критериями: возрастом заявителя и длительностью его страхового стажа. Тем, кто никогда не был трудоустроен официально или имеет менее 15 лет стажа, в назначении стандартной пенсии откажут.

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Но по закону людям гарантируют другой вариант финансовой поддержки.

Как информирует Пенсионный фонд Украины, в 2026-м году действуют следующие требования по минимальной продолжительности стажа для выхода на пенсию:

в возрасте 60 лет — от 33 лет стажа;

в возрасте 63 лет — от 23 лет стажа;

в возрасте 65 лет — от 15 лет стажа.

При полном отсутствии страхового стажа оформить пенсию по возрасту не получится даже после того, как человеку исполнится 65 лет. Аналогичная ситуация касается и тех граждан, чей показатель меньше 15 лет, если у них нет других определенных законом оснований для пенсии.

Такие люди имеют право подать запрос на государственную социальную помощь. Ключевое отличие этой выплаты состоит в том, что она не привязана к продолжительности трудовой деятельности, хотя требует соблюдения ряда законодательных критериев.

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Оформить такую помощь вместо пенсии могут люди, которые отвечают всем критериям:

имеют полных 65 лет и не получили права на пенсию;

не получают пенсионных выплат или других видов госпомощи, прописанных в законе;

имеют статус малоимущих;

выполняют установленные нормы по постоянному проживанию в Украине.

При рассмотрении обращения комиссия подробно изучает уровень доходов и имущественное положение как заявителя, так и членов его семьи. Ориентиром для таких расчетов прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, зафиксированный на уровне 2 595 гривен.

Сколько денег можно получить вместо пенсии, если нет стажа

Конкретный размер выплаты напрямую привязан к социальной категории заявителя и величине прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма составляет 2595 гривен.

Для 65-летних граждан, которые не заработали права на пенсию, базовый объем пособия исчисляется как 30% от указанного прожиточного минимума, что в пересчете на деньги в 2026 году равняется 778 гривнам 50 копейкам.

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Однако в своем разъяснении от 26 октября Пенсионный фонд акцентирует, что сумма, которая фактически выплачивается человеку на руки, не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Поэтому люди, которые подаются на такую социальную помощь, могут рассчитывать на 2595 гривен. Окончательную сумму рассчитывает Пенсионный фонд.

Как оформить социальную помощь вместо пенсии

Обратиться за оформлением помощи можно следующими способами:

через сервисные центры Пенсионного фонда Украины;

через местные центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных представителей органов местного самоуправления.

Кроме личного визита, документы можно передать через официального представителя или отправить по почте.

Вам понадобится такой список документов:

заполненное заявление утвержденного образца;

паспорт или другое удостоверение личности;

идентификационный код (ИНН);

трудовая книжка (если этот документ у вас есть);

декларация о доходах и имущественном состоянии семьи;

другие справки, потребность в которых возникает в зависимости от жизненных обстоятельств человека.

Если заявитель никогда не имел официальной работы и у него вообще нет трудовой книжки, это не станет причиной отказа в приеме документов.

Социальную помощь начинают выплачивать с даты регистрации заявления. В то же время для людей, которые только что отметили 65-летие, предусмотрен льготный период. Если подать необходимый пакет документов в течение трех месяцев после дня рождения, выплаты будут начислены прямо со дня достижения 65 лет.

Если же обратиться после истечения трехмесячного срока, деньги назначат только с даты обращения. Для граждан от 65 лет, чей статус отвечает всем законодательным критериям, такая социальная помощь назначается бессрочно — на всю жизнь.

Пенсия в Украине: последние новости

Напомним, в Украине для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем гарантирована минимальная пенсионная выплата в размере 4213 грн. Если рассчитанная пенсия меньше, Пенсионный фонд Украины устанавливает доплату до этого уровня.

Право на такое повышение имеют граждане, которые одновременно отвечают нескольким условиям: достигли 65-летнего возраста, получают пенсию по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», не работают и не платят ЕСВ.

Кроме того, необходимый страховой стаж должен составлять не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, а основной размер выплаты не должен превышать 4213 грн.

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