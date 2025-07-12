Пенсия

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В Украине не планируют проводить дополнительную индексацию пенсионных выплат до конца 2025 года.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью «Радио Свобода».

По ее словам, пенсии пересчитываются ежегодно в марте — это предусмотрено законом. В течение года повторная индексация не проводится. В то же время правительство может рассмотреть дополнительные меры поддержки, если финансовое состояние страхового фонда позволит.

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«Если финансовое состояние позволит, мы будем предлагать дополнительные меры поддержки», — заявила Марчак.

Она отметила, что в Украине существуют два типа пенсионных выплат: страховые, которые финансируются за счет единого социального взноса, и специальные, которые покрываются из госбюджета и были утверждены парламентом в разные годы. Однако, по ее словам, дополнительных средств на увеличение специальных выплат до конца 2025 года, скорее всего, не будет.

Напомним, в 2025 году украинское пенсионное законодательство предусматривает новые требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту. Одним из ключевых изменений является повышение минимального стажа, необходимого для выхода на пенсию в 60 лет — теперь он составляет не менее 32 лет.

Стоит отметить, что в Украине средний размер пенсионных выплат судьям составляет 107 000 грн, в то же время 62,3% пенсионеров получают менее 5 тыс. грн.

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