Будет ли повышение тарифов на воду зимой: Кабмин дал ответ

Юлия Свириденко пообещала оставить тарифы на воду неизменными.

Тарифы на воду «заморозят»

Тарифы на воду «заморозят» / © pixabay.com

Тарифы на воду для населения должны остаться без изменений.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство обратилось в НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений.

«Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны испытывать дополнительного финансового давления», — заверила Свириденко.

Премьер обещает, что следующим шагом должна быть наработка Кабмина вместе с НКРЭКУ совместного решения, «сбалансирующего интересы потребителей и потребности предоставлятелей услуг, водоканалов, как не должны терять и заходить в долги».

Раньше мы писали, как изменятся тарифы на газ в 2026 году.

