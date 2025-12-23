Будет ли повышение тарифов на воду зимой: Кабмин дал ответ

Тарифы на воду «заморозят» / © pixabay.com

Тарифы на воду для населения должны остаться без изменений.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство обратилось в НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений.

«Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны испытывать дополнительного финансового давления», — заверила Свириденко.

Премьер обещает, что следующим шагом должна быть наработка Кабмина вместе с НКРЭКУ совместного решения, «сбалансирующего интересы потребителей и потребности предоставлятелей услуг, водоканалов, как не должны терять и заходить в долги».

