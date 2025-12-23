- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Будет ли повышение тарифов на воду зимой: Кабмин дал ответ
Юлия Свириденко пообещала оставить тарифы на воду неизменными.
Тарифы на воду для населения должны остаться без изменений.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, правительство обратилось в НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений.
«Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны испытывать дополнительного финансового давления», — заверила Свириденко.
Премьер обещает, что следующим шагом должна быть наработка Кабмина вместе с НКРЭКУ совместного решения, «сбалансирующего интересы потребителей и потребности предоставлятелей услуг, водоканалов, как не должны терять и заходить в долги».
Раньше мы писали, как изменятся тарифы на газ в 2026 году.