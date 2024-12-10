Будет ли раскрыта банковская тайна в случае получения "тысячи Зеленского": Минэкономики ответило

Министерство экономики Украины сообщило банки о нецелесообразности чрезмерных требований к раскрытию банковских данных во время реализации государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек".

Об этом говорится в письме пресс-службы Минэкономики.

"В случае, если гражданин не заинтересован участвовать в программе "Национальный кэшбек" и планирует использовать эту карту только для получения средств по программе "Зимняя е Поддержка", банки не должны требовать согласия на раскрытие информации о транзакциях с личных счетов или других персональных данных, не касающиеся непосредственно выплаты", – говорится в сообщении.

Средства по программе "Зимняя е Поддержка" в размере 1000 гривен зачисляются на карточку "Национальный кэшбек", которую можно оформить в одном из банков-партнеров программы.

Министерство экономики призвало банки привести свои договоры с клиентами и другие документы в соответствие с предоставленными разъяснениями.

Также подчеркнуто, что для начисления кэшбека 10% за покупку украинских товаров по программе "Национальный кэшбек" правительству нужна только информация о транзакциях, связанных с покупкой или возвратом соответствующих товаров.

В Минэкономики отметили, что участник программы дает разрешение на передачу данных о транзакциях только для участия в программе. Эта информация используется исключительно для начисления кэшбека за соответствующие покупки, а данные о других транзакциях правительство не требует и не запрашивает.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, как правильно передать "тысячу Зеленского" на ВСУ. Да, сделать это можно с помощью официально зарегистрированных украинских благотворительных фондов.

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