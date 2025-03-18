Будет ли расти в Украине курс доллара: аналитики сделали нелестный прогноз

НБУ придется ослаблять курс гривны по отношению к доллару. Прочная украинская валюта создает риски в условиях неопределенности помощи Украине.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Национальный банк на прошлой неделе ослабил официальный курс гривны после трех недель укрепления. Отмечается, что дефицит валюты снизился на прошлой неделе еще больше — до минимума шести недель. Валютные интервенции НБУ выросли на 6% – регулятор продал из резервов 545 млн долларов.

При относительно спокойной ситуации на валютном рынке НБУ ослабил официальный курс гривны на 0,7% до 41,51 грн/доллар по итогам недели. Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели выросла до 41,2-41,7 грн/доллар или почти на 0,5%, говорится в обзоре.

"Динамика курса в течение прошлой недели демонстрирует, что НБУ постепенно увеличивает колебания курса гривны и может перейти к его дальнейшему ослаблению. Длительное сохранение гривни крепкой может оказаться неоправданным и рискованным при негативном развитии ситуации с международной помощью, особенно если переговоры о прекращении войны затянутся или не дадут положительного результата.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сюрпризы преподносит доллар и почему евро лучше не покупать.

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