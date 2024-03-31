Будет ли резкий рост курса доллара: неутешительный прогноз экономиста

Национальный банк будет постепенно переходить к более гибкому курсообразованию.

Угрозы резкого роста курса доллара нет, однако колебания курса будут.

Об этом рассказал экономист, бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона.

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"Я бы обратился в государственный бюджет, в государственном бюджете курс (среднегодовой) как раз и установлен на уровне примерно 40 гривен за 1 доллар, поэтому я не думаю, что мы можем ожидать какие-либо значительные курсовые колебания. Они будут колебаться в пределах того, что мы сейчас с вами видим", – отметил экономист.

По его мнению, Национальный банк будет постепенно переходить к более гибкому курсообразованию.

"У них есть все рычаги для того, чтобы сглаживать любые такие значительные курсовые колебания. А плюс-минус 2-3% к курсу, который мы видели неделю, 2 недели назад – это более или менее приемлемо", — добавил он.

Напомним, ранее мы публиковали курс валют по выходным, 30-31 марта. Сколько стоят доллар, евро и злотый – читайте ЗДЕСЬ.