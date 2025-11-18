Будет ли в Украине банкнота 5000 гривен: НБУ дал официальный ответ

Деньги / © Фото из открытых источников

По сети ширится видео о якобы новой банкноте 5000 гривен с Пантелеймоном Кулишем. Национальный банк Украины официально опроверг этот фейк.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В интернет-сети и отдельных медиа начало активно распространяться видео, на котором демонстрируется дизайн якобы новой банкноты 5000 гривен. На купюре изображен Пантелеймон Кулиш.

В Национальном банке отметили, что эта информация совершенно не соответствует действительности.

Что на самом деле изображено на видео

Как пояснил регулятор, на видео показаны не деньги, а презентационное изделие под названием «Пантелеймон Кулиш».

Его сделали еще в 2008 году на Банкнотно-монетном дворе (БМД) НБУ. Целью было исключительно продемонстрировать технологические возможности украинского предприятия.

В НБУ подчеркнули, что это изделие не банкнота и никогда ею не было.

Во-первых, он не содержит обязательных реквизитов: обозначения номинала и названия денежной единицы Украины гривна. Во-вторых, он никогда не планировался к введению в обращение как платежное средство. В-третьих, на самом изделии есть предупредительные надписи: «ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ» и «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО КАК СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА».

Опровержение фейка / © НБУ

Эта продукция выпускалась только в сувенирных буклетах в маркетинговых целях. В НБУ добавили, что подобную маркетинговую практику используют и другие производители банкнот и центробанки мира.

Планирует ли НБУ банкноту 5000 гривен

Национальный банк официально заявил, что на сегодняшний день не разрабатывает дизайн банкноты номиналом 5000 гривен.

«Если в дальнейшем решение об обновлении номинального ряда банкнот национальной валюты Украины будет изменено, НБУ информирует об этом общественность. Доверяйте только проверенной информации», — подытожили в регуляторе.

