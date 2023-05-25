Будет ли в Украине дефицит гречки в 2023 году: ответ Минагрополитики

Цены, как заверили в ведомстве, будут стабильными.

Украина в 2023 году сможет полностью обеспечить себя гречкой. То есть импорт крупы может вообще не понадобиться, дефицита не будет, а цены, скорее всего, останутся стабильными.

Об этом сообщили в Минагрополитике.

Пока темпы посева этой культуры отстают от прошлогодних. По состоянию на середину мая в Украине гречкой засеяли 43,26 тысячи га (37%), тогда как в 2022 году на аналогичную дату посев было осуществлено на площади 48 тысяч га.

По данным Минагрополитики, внутреннее потребление крупы в Украине составляет около 110 тысяч тонн ежегодно.

"То есть для внутреннего потребления украинцы полностью будут обеспечены этой с/х культурой, а остатки позволят сформировать переходный резерв", – заверили в ведомстве.

Больше всего аграрии сеют гречку в Тернопольской области, где уже засеяли 8,8 тысяч га. Также в тройке лидеров – Винницкая и Сумская области.

Напомним, Госстат сообщил, что потребительские цены в Украине по итогам апреля 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%. Но это гораздо меньше, чем годовая инфляция, которая в прошлом месяце была зафиксирована на уровне 21,3%.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что благосостояние украинцев начнет улучшаться через 5-7 лет после окончания войны. В то же время в правительстве ожидают постепенное возвращение к довоенному уровню жизни.

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