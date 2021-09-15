"Будет отвечать реальности": в "Слуге народа" раскрыли подробности госбюджета на 2022 год

"Будет отвечать реальности": в "Слуге народа" раскрыли подробности госбюджета на 2022 год

В бюджете на 2022 планируется увеличение расходов на медицину, на 34 млрд грн.

Государственный бюджет на 2022 год, проект которого правительство должно представить Верховной Раде 15 сентября, будет содержать акцент на развитие, поддержит ключевые для Украины направления, а также имеет тенденцию к снижению дефицита.

Об этом рассказала член фракции партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам расходов госбюджета комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная телеканалу "Дом".

Забуранная назвала нынешний бюджет определенной мере "уникальным". Объяснила она это тем, что ему предшествовала принятая бюджетная декларация, и обозначает основные векторы и стратегические направления, по которым будет формироваться как политика государства, так и бюджет страны.

"На сегодняшний день мы не имеем еще проекта бюджета в комитете, хотя некоторые цифры уже известны. Та информация, которой я располагаю, свидетельствует о том, что дефицит бюджета составит около 188 млрд. В то же время доходы составят 1277 млрд грн, и, соответственно, расходы — 1465 млрд грн", — сказала Забуранная.

Политик также подчеркнула, что госбюджет-2022 "будет отвечать реальности" и учитывать основные приоритеты развития Украины.

"То есть будут в дальнейшем в приоритете развитие инфраструктурных проектов, строительство дорог, больших капитальных инвестиций. Вместе с тем необходимо отметить, что планируется увеличение расходов на медицину, на 34 млрд грн. Меня огорчает, что это не будет 5% от ВВП. Хотя я считаю, что последние события в мире, в Украине по пандемии коронавируса четко показывают, что медицина должна быть приоритетным направлением. К сожалению, нынешний проект бюджета все же не дает нормативных 5% ВВП", — подчеркнула Забуранная.

По ее словам, бюджет-2022 будет содержать социальные инициативы, однако положительной тенденцией председатель подкомитета назвала стремление к сокращению дефицита бюджета.

"В то же время положительной тенденцией является то, что мы все-таки хотим сокращать дефицит бюджета. То есть не формировать "бюджет проедания", хотя социальные инициативы — повышение заработной платы, социальные выплаты — будут присутствовать. Однако бюджет будет все же нацелен в частности на развитие национальной экономики и крупных инфраструктурных направлений. Поэтому можно сказать, что это будет реальный бюджет с акцентом на развитие", — акцентировала Забуранная.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца года на субсидии потребуется еще около 12 млрд грн. В бюджете было предусмотрено 36 млрд гривен, из которых более 33 миллиарда уже использованы.

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