Будет проверка: в Минэкономики назвали санкции против "Новой почты" нарушением закона

Будет проверка: в Минэкономики назвали санкции против "Новой почты" нарушением закона

В Министерстве экономики Украины считают, что штраф должен быть пропорциональным нарушению.

Применение максимальных санкций к "Новой почте" и наложении на компанию штрафа в 326 млн грн за поврежденные посылки осудили в Министерстве экономики, заявив о намерении провести служебную проверку.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

В Министерстве указывают, что применение к "Новой почте" максимальных санкций нарушает требования закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", в частности, принцип пропорциональности нарушения и наказания. В связи с тем, в Минэкономики осудили подобный подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным и считают его недопустимым.

"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным, и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушения. Уверены, что такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности", — говорится в сообщении.

В Минэкономики добавили, что для устранения фактора субъективной составляющей при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения Минэкономики разработало законопроект, который установит фиксированную сумму таких штрафов.

Напомним, главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области оштрафовало "Новую почту" на более чем 325 млн гривен за поврежденные посылки. За необоснованно большой штраф компания подала в суд. В компании расценивают действие контролирующего органа как манипуляцию государства своими полномочиями.

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