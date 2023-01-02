"Будет жестче": МВФ ухудшил прогноз мировой экономики на 2023 год

Треть государств по всему миру может столкнуться с рецессией.

Ослабление активности в трех основных центрах глобального роста – США, ЕС и Китае – приведет к более сложной ситуации в мировой экономике 2023 года.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Аljazeera.

"2023 год будет жестче, чем год, который мы оставили позади. Почему? Потому что три больших экономики – США, ЕС и Китай – одновременно замедляются", – сказала она.

По ее словам, экономический рост Китая впервые за 40 лет может быть "на уровне или ниже глобального роста". Это обусловлено, в частности, вспышками COVID-19, зафиксированными в стране в конце 2022 года, и в ближайшие месяцы, вероятно, еще больше ударят по ее экономике.

"В течение следующих нескольких месяцев ситуация для Китая будет тяжелой, и влияние на китайский рост будет отрицательным, влияние на регион будет отрицательным, влияние на глобальный рост будет отрицательным", – добавила она.

МВФ: в 2023 году ожидается стабилизация экономики Украины

В МВФ считают, что "мощным дестабилизатором" экономики является российская агрессия против Украины. Для самой Украины цена российского вторжения огромна, но его последствия простираются далеко за пределы страны.

"Помимо бессмысленного разрушения жизней и средств для жизни она (российская агрессия) обусловила острый энергетический кризис в Европе, который приводит к резкому росту цен и замедляет экономическую активность", — говорится в докладе МВФ.

Там напоминают, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза, а российские поставки сейчас меньше 20% от того, что было в прошлом году.

Колоссальные повреждения инфраструктуры, а в последнее время энергетической, негативно влияют на экономическую ситуацию.

Падение украинской экономики – прогноз от МВФ

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