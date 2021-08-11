Будут хранить в Чернобыле: Украина прекращает вывоз отработанного ядерного топлива в Россию

Будут хранить в Чернобыле: Украина прекращает вывоз отработанного ядерного топлива в Россию

Вывоз ядерных отходов в РФ стоил НАЭК "Энергоатом" около 200 млн долларов ежегодно.

Кабинет министров утвердил Государственную программу обращения с отработанным ядерным топливом до 2025 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 августа.

Программа предусматривает достройку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Туда будут свозить отходы из Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

Отмечается, что Украина вывозила отработанное ядерное топливо из трех своих АЭС в Россию. Это стоило НАЭК "Энергоатом" около 200 млн долларов ежегодно.

"Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, а главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности. Это важный шаг в 30-ю годовщину нашей независимости", — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что в декабря 2020 года в Чернобыльской зоне достроили первую очередь ядерного могильника.

В Чернобыльской зоне закончили строительство первой очереди ядерного могильника

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