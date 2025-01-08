Будут ли банки блокировать карточки граждан за частое снятие наличных: НБУ предоставил ответ

Банки продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства.

Национальный банк отрицает требование к банкам о блокировании карт или счетов за частое снятие наличных.

Об этом говорится на их официальной странице Facebook.

По информации НБУ, некоторые медиа и телеграмм-каналы распространяли недостоверную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных денег. А именно, за счет более трех раз в месяц, особенно в больших суммах, и за частое использование наличных кредитов.

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"Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности!", – говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая на конкретные документы. Однако, по их словам, ни в каких официальных документах нет требований по блокированию счетов за проведение таких операций.

"Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход", – подытожили в НБУ.

Они также подчеркнули, что нужно доверять только проверенной информации из официальных источников Национального банка и не воспринимать серьезные фейковые новости.

Напомним, с 23 по 27 декабря — Нацбанк, чтобы поддержать курс национальной валюты на межбанке и не допустить падения, продал $1,625 млрд.

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