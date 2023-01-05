Будут ли банки работать на Рождество: объяснение НБУ

В субботу, 7 января 2023 года, некоторые украинцы будут отмечать Рождество по юлианскому календарю. В связи с праздником в Украине в этот день не будут работать банки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В то же время финучреждения должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, пополнить их наличными деньгами разных номиналов для обслуживания клиентов. Но 6 января в банках будет полноценный рабочий день.

Ранее Нацбанк определился с работой банковской системы и регламентом работы Системы электронных платежей (СЭП) в конце 2022 года и начале 2023 года.

"7, 8 января 2023 межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 9 января 2023", — сказано в сообщении.

Напомним, что Национальный банк Украины вместе со всеми системно важными банками создал национальную сеть POWER BANKING, которая будет работать даже в условиях блэкаута.

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