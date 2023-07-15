Будут ли повышать тарифы на коммуналку в этом году: Шмыгаль дал четкий ответ

Премьер считает, что оснований для повышения цен на коммуналку нет.

В местных бюджетах достаточно средств, чтобы поддерживать свои коммунальные предприятия и не повышать тарифы для населения в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

По словам премьера, общая сумма субвенций регионам в текущем году составила 92 млрд гривен. Существенный рост наблюдается в доходах местных бюджетов. За I полугодие 2023 года в общий фонд поступило почти 218 млрд гривен. Глава правительства отметил, что эти цифры на 42,5 млрд грн больше, чем в прошлом году в тот же период.

"Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений уже составили 170 млрд грн. То есть средств на местах достаточно, в том числе для того, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать сейчас тарифы", — добавил премьер.

Напомним, в Украине выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Больше всего выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – на 20,6%.

Нацкомиссия уже обнародовала предварительные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что тарифы будут повышаться в два этапа: сначала 1 апреля и снова 1 июля. Стоимость услуг после повышения подорожает примерно на 30%.

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