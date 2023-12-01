Будут ли резкие колебания курса и в какой валюте лучше хранить сбережения: эксперт дал ответ

Андрей Длигач посоветовал хранить сбережения в той валюте, в которой вы рассчитываетесь и платите за коммуналку.

Бояться резкого колебания валютного курса украинцам точно не следует.

Об этом в эфире "1+1" сказал доктор экономических наук Андрей Длигач и рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения.

"Бояться точно не надо. Национальный банк и правительство показали способность сопротивляться таким рискам — колебанию валютного курса. Речь идет о том, чтобы привести в соответствие официальный курс и коммерческий курс", — отметил эксперт.

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Длигач подчеркнул, что в Украине нет недостатка сейчас валюты, ни у Национального банка, ни в экономике, а значит, не будет резких колебаний курса.

"Конечно, определенные колебания состоятся в ближайшее время... Экономика должна расти, а для этого нужна определенная либерализация. В цифрах. Это ведь не естественный процесс. От того, что я сейчас скажу с экрана и будет зависеть сам курс. Если я скажу, например, 41, и люди испугаются и побегут покупать валюту, то может быть и 42, и 43. На самом деле, нет риска, чтобы существенно изменился курс", — объяснил он.

Длигач также посоветовал хранить сбережения в той валюте, в которой вы рассчитываетесь и платите за коммуналку.

"Мой совет остается, как был всегда: держать свои сбережения в приоритете в той валюте, в которой вы рассчитываетесь, там, где вы несете большинство своих обязательств, по вашим кредитам или по оплате коммуналки, или по помощи. Даже донаты мы же делаем в гривнях. Так что в гривне – все же приоритет", — резюмировал экономист.

Напомним, ранее экономист Олег Пензин спрогнозировал, каким будет курс доллара в 2024 году в Украине.

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