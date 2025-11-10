Будут ли украинцы платить меньше за свет из-за блэкаутов: специалисты объяснили

Электричество / © pixabay.com

В Украине снова ввели плановые отключения света из-за новых российских атак. Многие украинцы надеются, что это автоматически приведет к уменьшению платежей. Однако специалисты объяснили, почему сами по себе отключения не помогают сэкономить.

Об этом пишет YASNO.

По данным компании, главная причина — «отложенное потребление». Сами по себе отключения не помогают сэкономить.

Как только свет появляется, люди часто включают сразу несколько мощных приборов, чтобы «наладить пропущенное»: бойлеры, стиральные машины, обогреватели, пылесосы.

В результате такой пиковой нагрузки общее потребление за месяц обычно остается почти тем же, что и в периоды без отключений.

В настоящее время для бытовых потребителей действует единый тариф - 4,32 грн за кВт-ч. Эту цену правительство заморозило, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года.

Сэкономить позволяет двухзонный счетчик. С ним владельцы могут платить вдвое меньше электроэнергии, потребленной ночью (с 23:00 до 7:00), — 2,16 грн за кВт-ч.

Больше электроэнергии «съедают» холодильники, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры и электрические обогреватели.

Как на самом деле уменьшить платежки

Эксперты YASNO призывают украинских использовать электроэнергию рационально, особенно в условиях атак на энергосистему.

Чтобы действительно сэкономить, необходимо:

выключать приборы, которыми вы не пользуетесь;

выбирать энергоэффективную технику (класса А+, А++ и выше);

планировать время использования мощных устройств (например, включать бойлер или стиральную машину ночью при двухзонном счетчике).

Такие действия не только снизят ваши затраты на электроэнергию, но и помогут снизить нагрузку на энергосистему и сократить продолжительность плановых отключений.

Напомним, Минцифра запустила проект «Генератор связи», позволяющий владельцам мощных генераторов подключаться к поддержке базовых станций мобильных операторов во время блекаутов и получать компенсацию в среднем 110–140 грн за час работы.

К инициативе могут приобщаться физические лица, ФЛП и бизнес, заключив договор с оператором и обеспечивая самостоятельное обслуживание и заправку техники.