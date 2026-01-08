Будут ли в Украине тратить большие средства на переименование "копеек": объяснение НБУ

Копейки / © УНІАН

Национальный банк Украины официально опроверг распространяемую в соцсетях и отдельных медиа информацию о значительных государственных расходах на изменение названия разменной монеты с «копейки» на «шаг».

Об этом они сообщили в Telegram-канале НБУ.

В НБУ подчеркнули, что закупка оборудования для уничтожения денег, которую авторы манипуляций называют «доказательством» лишних затрат, на самом деле является частью плановой работы и не связана с инициативой нового названия монет.

Почему реформа не нуждается в дополнительных средствах

В НБУ объясняют, что изменение названия разменной монеты на удельно украинский «шаг» не требует никаких дополнительных ассигнований из государственного бюджета или финансовых вливаний от самого регулятора. Все производственные и организационные процессы будут происходить в пределах уже предусмотренных операционных расходов на наличные.

Кроме того, Нацбанк не планирует сиюминутного изъятия копеек из обращения. Монеты номиналом 50 копеек и 50 шагов будут законными платежными средствами одновременно, а замена будет происходить постепенно по мере естественного износа старых денег.

Зачем НБУ покупает новое оборудование

Слухи о том, что Нацбанк якобы закупает технику специально для уничтожения копеек после переименования, неправдивы. По информации НБУ, на самом деле процесс закупки специализированного оборудования марки Monea (стоимостью 12,6 млн. грн.) начался еще в 2024 году для нужд текущей утилизации.

«Отмечаем, что это манипуляция! Такая информация не соответствует действительности. Эта закупка никак не связана с инициативой по шагам. Речь идет об обычной операционной деятельности НБУ», — отмечают в пресс-службе регулятора.

Также добавляют, что необходимость обновления техники объясняется тем, что с 2019 года из обращения изымаются монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а с октября 2025 началось изъятие 10-копеечных монет. В настоящее время в хранилищах накопилось около 800 тонн непригодных монет, а общий объем металлолома, требующий уничтожения, в ближайшее время составит 1 200 тонн.

Экономическая выгода от утилизации

По информации Нацбанка, старое оборудование Банкнотно-монетного двора работает медленно: на уничтожение имеющихся запасов понадобилось бы более девяти лет. Новое оборудование справится через четыре года. При этом процесс уничтожения является не только обязательным, но и прибыльным для государства.

«Изъятые монеты НБУ должны утилизировать, уничтожив мотивы изображения и превратив в металлолом. Такой лом продается на специальных аукционах. Например, только в 2025 году доход Национального банка от его продаж составил около 29,3 млн грн», — объясняют в Нацбанке.

По расчетам специалистов, в течение следующих нескольких лет реализация металлического утиля может принести до 153 млн грн дохода. Эта сумма в десять раз превышает расходы на закупку нового оборудования, что делает процесс экономически оправданным и выгодным для бюджета.

Что известно о «шаге»

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14093, которым предлагается изменить название разменной монеты — копейки. Украинскую разменную монету предлагают назвать шагом.

Ранее сообщалось, глава Национального банка Андрей Пышный выразил надежду, что Украина перейдет на шаги вместо копеек до 2 сентября 2026 года.

В Украине постепенно изымают монеты номиналом 10 копеек (от 1 октября 2025 года), а ранее из обращения были полностью выведены монеты 1, 2, 5 и 25 копеек. Все эти монеты остаются платежным средством, но, попадая в банки, больше не возвращаются в обращение.

Ранее сообщалось, после переименований изымать монеты Нацбанк не будет, а в ближайшие годы все копейки вообще выйдут из обращения.