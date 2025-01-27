Будут ли забирать 9% от зарплаты на будущую пенсию: у Минсоцполитики объяснили

Введение накопительной системы не приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков.

Введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышения налогов, о чем заявили в Министерстве социальной политики после информации об отчислении 9% от зарплаты на будущую пенсию.

Об этом говорилось в сообщении на странице Министерства социальной политики Украины.

Министерство разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения. Соответствующие законопроекты представлены на рассмотрение органов власти, а также других заинтересованных сторон для ознакомления и предоставления предложений.

"Цель реформы — создать справедливую и прозрачную пенсионную систему, чтобы каждый украинец и каждая украинка могли получать достойную пенсию", — отметили там.

Также отметили, что введение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа.

Важно знать, что это не приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков, ведь взносы работодателя и гражданина не увеличатся и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ.

По собственному желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос.

Ожидается, что внедрение накопительной системы позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части пенсии.

Напомним, ранее речь шла о том, что законопроект Кабмина о пенсионной реформе могут внести на рассмотрение. А уже с 2026 могут начаться первые шаги в рамках реализации накопительной пенсионной системы в Украине.

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