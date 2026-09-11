Будут ли задержки соцвыплат из-за "дыры" в бюджете: что говорят в Раде

Соцвыплаты

Реклама

В конце года в Украине могут возникнуть временные задержки с выплатой социальной помощи, однако о полной остановке финансирования речь не идет.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко.

Реклама

Что будет с соцвыплатами в Украине

По словам политика, правительство и парламент ищут решения по сохранению стабильности социальных выплат, а рисков для задержек в ближайший месяц нет.

Реклама

«Я не слышал о риске в следующем месяце. Когда мы общались с министром и с чиновниками во фракции, я слышал, что могут быть задержки по выплатам. А именно речь шла, что в конце года — о ноябре, о декабре. Я надеюсь, что до этого все эти законопроекты, о которых он говорит, будут все же поддержаны парламентом Украины. И эти средства будут, и этих задержек не будет», — отметил Максим Ткаченко.

Депутат призвал не распространять панику и не волновать граждан возможными финансовыми трудностями уже со следующего месяца, заверив, что ситуация будет стабильной.

Ткаченко подчеркнул, что экономить бюджет нужно на других расходах, а не на социальных выплатах. По его словам, возможные задержки с законами не должны коснуться пенсионеров и переселенцев.

Дефицит в бюджете Украина — последние новости

Напомним, в государственном бюджете Украины не хватает почти триллиона гривен даже на нынешние выплаты военнослужащим, из-за чего обещанная новая система финансового обеспечения до сих пор не заработала.

Реклама

Кабинет министров усиливает экономию бюджетных средств из-за роста расходов на оборону. В то же время, в ближайший месяц правительство планирует провести детальный аудит потребностей Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета на армию составляет $27 млрд. Минобороны использовало средства, которые были заложены в бюджет до конца этого года.

Новости партнеров

Новости партнеров