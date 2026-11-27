Ошибки при начислении зарплаты случаются

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Если работодатель по ошибке перечислил работнику большую зарплату в Украине, это не значит, что тот автоматически обязан возвращать разницу.

Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

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Ошибочно уплаченную заработную плату в Украине не всегда нужно возвращать — все зависит от характера ошибки и поведения сторон.

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По статье 1215 Гражданского кодекса Украины, излишне выплаченная зарплата не подлежит возврату, если одновременно выполняются три условия:

работодатель выплатил деньги добровольно

при выплате не было счетной (счетной) ошибки

работник действовал добросовестно (не подавал ложных документов или сведений.

Что делать, если бухгалтерия требует вернуть деньги

Попросить бухгалтерию предоставить расчетные письма за спорный месяц, письменные объяснения причин переплаты, подробные сведения начисления и копию приказа о содержании (если таковой выдавался).

До полного выяснения обстоятельств и получения официальных бумаг воздержаться от подписания любых заявлений о добровольном возвращении или признании долга.

Вычислить лишние деньги из следующей зарплаты работодатель может только при определенных условиях:

переплата возникла из-за ошибки в подсчетах

работник соглашается с причиной и суммой отчисления

приказ о возврате денег выдали в течение месяца со дня ошибочной выплаты

Если работодатель самовольно удержит средства по следующей выплате с нарушением сроков или лимита в 20%, такие действия следует обжаловать через обращение в Государственную службу Украины по вопросам труда или путем подачи иска в суд о взыскании незаконно удержанной заработной платы.

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Зарплаты в Украине — последние новости

Напомним, с 1 января 2027 года большинство территориальных общин Украины планируют перейти на новую систему оплаты труда педагогов дошкольного образования. Благодаря изменениям зарплаты работников детских садов с учетом надбавок могут вырасти до 21-25 тысяч гривен.

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность поднять минимальную зарплату украинским врачам и другим специалистам отрасли до 30 тысяч гривен, а для медицинских сестер и братьев — до 20 тысяч гривен. Впрочем, эти цифры остаются на стадии обсуждения.

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