Бум на рынке земли и жилья: что выгоднее покупать в 2025 году

Рынок недвижимости Украины переживает бум: спрос на землю растет, программа "єОселя" поддерживает рынок жилья. Куда выгоднее инвестировать в 2025 году?

В 2024 году украинцы заключили более 452 тысяч договоров купли-продажи недвижимости. Более 60% – это сделки с куплей-продажей земли. Драйвером рынка жилья стала государственная программа кредитования "єОселя". Что стоит за этими цифрами и чего ждать дальше?

Земля как надежный актив

Рынок земли в Украине показывает рекордные объемы соглашений в 2024 году. В октябре было заключено 11,3 тыс. сделок относительно более 25,2 тыс. га земли, что явилось самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения России.

В общей сложности за год было продано 320,66 тыс. га земли, а средняя цена составляла около 46,678 тыс. грн за гектар.

Цены на землю в Украине в течение 2024-2025 годов продолжают расти.

В 2024 году средняя цена земли аграрного назначения выросла на 21%, достигнув 46678 гривен за гектар.

В январе 2025-го цена выросла до 48622 гривен за гектар. Ожидается, что цены продолжат расти, особенно в центральных регионах. Количество сделок также увеличивается благодаря участию юридических лиц на рынке.

Самая высокая стоимость земли остается в западных областях, в частности в Ивано-Франковской области (93141 грн/га в январе 2025 года), а самые низкие цены – в восточных и южных регионах, особенно в областях, пострадавших от боевых действий.

"Главное преимущество земельных участков в кризисные времена – они не разрушаются, в отличие от домов или квартир. В случае обстрелов и разрушений деньги, вложенные в землю, сохраняются гораздо надежнее", – говорит совладелец агентства недвижимости Лиана Трунова.

Покупали-продавали преимущественно "товарные" земли и участки для ведения личного селянского хозяйства, значительная часть которых до июля 2021 была под мораторием.

"Важно учитывать удаленность от боевых действий, ведь это влияет на ликвидность в будущем. В Полтаве инвестиции в землю сейчас максимально безопасны, но нужно оценивать конкретную локацию и перспективы развития", – добавляет Трунова. – Если цель – быстрый доход, жилая недвижимость выгоднее, ее можно сразу сдавать в аренду. Но если смотреть стратегически, на несколько лет вперед земля остается хорошим активом для долгосрочных инвестиций".

"єОселя" как драйвер рынка жилья

Государственная программа "єОселя" стала ключевым фактором оживления рынка жилья. За год было выдано 8500 кредитов на общую сумму 14,6 млрд грн, что на 65% превышает показатели 2021-го и 2023-го. Основными участниками программы стали военнослужащие, воспользовавшиеся льготной ипотекой под 3% в 55% случаев. Также активны были педагоги и медики (по 8,3%) и ученые (2%). Отдельно кредиты под 7% получили граждане без собственного жилья (22%), ветераны (2%) и ВПЛ (2,3%).

Средний размер кредита составил 1,6 млн грн, а средняя стоимость недвижимости – 2,2 млн грн. Приобретенные квартиры в среднем имели площадь 56,9 кв. м. В рамках программы украинцы приобрели 900 тысяч кв. м жилья.

Строительная отрасль: вызовы и перспективы

В 2024-м наблюдался значительный рост спроса на строительные материалы по сравнению с 2022-23 годами. Это подтверждается как ростом цен на все группы материалов, так и увеличением сроков их ожидания.

"Если в 2022-2023 годах мы, застройщики, определяли тенденции рынка стройматериалов, где-то даже формировали рыночную политику, могли позволить себе демпинговать, выбирать из 10 предложений, то в 2024 году иногда надо было стоять в очереди, например, за квартирными дверями, оконными конструкциями или электротехническим оборудованием", – отмечают в строительной компании из Ирпеня Киевской области.

Рост спроса связан с несколькими факторами:

Увеличение объемов строительства, особенно в Киевском регионе.

Значительно влияет нехватка рабочей силы из-за мобилизации, о чем сообщают поставщики.

Относительно прогнозов на 2025 год, накопленных данных пока нет. Однако исходя из текущей ситуации можно предположить, что рост спроса, вероятно, сохранится, учитывая восстановление экономики и увеличение инвестиций в жилищное строительство.

Главные вызовы строительной отрасли

Наибольшей проблемой, с которой сталкивается строительная отрасль, является дефицит строителей, вызванный мобилизацией. Эту тенденцию подтверждают как застройщики, так и их партнеры и подрядчики.

Логистические вызовы также оказывают существенное влияние на рынок. За три года большое количество производств перевезло свои мощности подальше от боевых действий. Остаются одиночные поставщики в Харькове, откуда бывают задержки или отменены заказы. Меткомбинат из Кривого Рога остается практически единственным поставщиком металлопродукции для всей страны.

Строители адаптируются к этим вызовам, планируют закупки заранее и диверсифицируют поставщиков. К примеру, щебень заказывают с разных карьеров, бетон – с нескольких заводов, газоблок закупают в разных регионах: Бровары, Харьков, Житомир. Это помогает снизить риск срыва сроков строительства.

Перспективы рынка недвижимости

В 2025 году важным фактором влияния на рынок станут законодательные изменения, в частности, новые налоговые инициативы и изменения в условиях кредитования.

Рост цен на стройматериалы и ограниченное предложение качественного жилья в крупных городах могут способствовать дальнейшему росту стоимости недвижимости, делая ее привлекательной для долгосрочных вложений.

В 2025 году цены на квартиры в Украине продолжают расти. На первичном рынке ожидается повышение цен на 15-20% в зависимости от проекта и региона.

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В Киеве стоимость квадратного метра составляет 53500 гривен, превышает только Львов — 55600 грн.

На вторичном рынке прогнозируется рост цен на 7-10%.

По сравнению с 2024 годом, цены на новостройки растут значительно из-за факторов, таких как инфляция, изменения в налогообложении и повышение стоимости строительных материалов.

Перспективы инвестирования в значительной степени зависят от стратегического подхода застройщиков, предлагающих акционные предложения, гибкие условия покупки и инновационные решения по повышению ценности своих объектов.

Спрос на автономные дома с современными энергосберегающими технологиями также растет, поскольку покупатели предпочитают недвижимость, которая обеспечивает комфорт и независимость от внешних факторов. Высокая ликвидность таких объектов, а также возможность роста их стоимости в будущем, делают недвижимость одним из ключевых драйверов экономического восстановления страны.

Автор: Дарья Бухарина

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