Пенсионное удостоверение.

Украинцам рекомендуют гражданам отказаться от традиционного бумажного пенсионного удостоверения и оформить цифровой вариант, что значительно удобнее и имеет ряд преимуществ.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

По украинскому законодательству пенсионное удостоверение является основным документом, подтверждающим право на получение гражданином государственных гарантий. Электронное удостоверение наделено такой же юридической силой, что и бумажное.

Основным преимуществом е-удостоверения является то, что оно не требует повторного оформления. Владельцы пенсионного могут вообще не носить пластиковый документ, а использовать цифровой в приложении «Дія».

Среди преимуществ пенсионного удостоверения нового образца, кроме получения пенсии:

возможность оперативно оплачивать коммунальные услуги через интернет;

производить расчеты за покупки в магазине;

иметь доступ к множеству других онлайн услуг.

получить право пользоваться всеми льготами для пенсионеров.

Как получить электронное пенсионное удостоверение

Оформление доступно через официальный веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

Войти в личный кабинет с помощью КЭП или «Дія.Підпис». Выбрать раздел, связанный с пенсионным обеспечением, и перейти к подаче заявления на изготовление удостоверения. Указать вариант получения электронного документа без изготовления бумажного или пластикового аналога. Ознакомиться с условиями, заполнить персональные данные и продлить оформление. Загрузить необходимые сканкопии документов и сформировать заявку. Проверить правильность внесенной информации и отправить ее на рассмотрение.

Для подачи заявки понадобятся:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

актуальное цветное фото установленного размера;

изображение собственной подписи в формате JPG.

Напомним, в Украине изменили правила начисления пенсии. ВРУ приняла закон об упрощении процесса подтверждения страхового стажа. Некоторые граждане получат пенсионные выплаты без трудовой книжки.

Заметим, что в 2026 году граждане должны сообщать Пенсионному фонду в случае изменения персональных данных. Иначе могут возникнуть задержки в выплатах, техническая блокировка начисления средств, а иногда и требование вернуть переплату.

