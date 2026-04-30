Бумажные удостоверения отходят: в ПФУ обратились к пенсионерам — что изменится
Электронное пенсионное удостоверение имеет такую же юридическую силу, как бумажное.
Украинцам рекомендуют гражданам отказаться от традиционного бумажного пенсионного удостоверения и оформить цифровой вариант, что значительно удобнее и имеет ряд преимуществ.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
По украинскому законодательству пенсионное удостоверение является основным документом, подтверждающим право на получение гражданином государственных гарантий. Электронное удостоверение наделено такой же юридической силой, что и бумажное.
Основным преимуществом е-удостоверения является то, что оно не требует повторного оформления. Владельцы пенсионного могут вообще не носить пластиковый документ, а использовать цифровой в приложении «Дія».
Среди преимуществ пенсионного удостоверения нового образца, кроме получения пенсии:
возможность оперативно оплачивать коммунальные услуги через интернет;
производить расчеты за покупки в магазине;
иметь доступ к множеству других онлайн услуг.
получить право пользоваться всеми льготами для пенсионеров.
оформление электронного пенсионного удостоверения
Как получить электронное пенсионное удостоверение
Оформление доступно через официальный веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:
Войти в личный кабинет с помощью КЭП или «Дія.Підпис».
Выбрать раздел, связанный с пенсионным обеспечением, и перейти к подаче заявления на изготовление удостоверения.
Указать вариант получения электронного документа без изготовления бумажного или пластикового аналога.
Ознакомиться с условиями, заполнить персональные данные и продлить оформление.
Загрузить необходимые сканкопии документов и сформировать заявку.
Проверить правильность внесенной информации и отправить ее на рассмотрение.
Для подачи заявки понадобятся:
паспорт гражданина Украины;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
актуальное цветное фото установленного размера;
изображение собственной подписи в формате JPG.
Напомним, в Украине изменили правила начисления пенсии. ВРУ приняла закон об упрощении процесса подтверждения страхового стажа. Некоторые граждане получат пенсионные выплаты без трудовой книжки.
Заметим, что в 2026 году граждане должны сообщать Пенсионному фонду в случае изменения персональных данных. Иначе могут возникнуть задержки в выплатах, техническая блокировка начисления средств, а иногда и требование вернуть переплату.