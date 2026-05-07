Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов в своем Telegram- канале .

Агентство оборонных закупок признало победителем тендера на 3,5 млрд грн на поставку продуктов питания военным в Харьковской области Бусский консервный завод — компанию, фигурирующую в уголовном производстве ГБР по поставке питания для военных. Информация о результатах тендера обнародована в системе Prozorro .

До этого компания уже была законтрактована на 2026 год на 4,7 млрд. гривен.

Таким образом, только в 2026 году Бусскийконсервный завод может получить из государственного бюджета около 9 млрд грн. В то же время, предприятие уже несколько лет остается в центре публичных дискуссий вокруг оборонных закупок.

Без учета нового контракта, общая сумма государственных контрактов БКЗ уже превысила 15 млрд грн. Только в 2025 году предприятие получило подрядов более чем на 10 млрд грн, войдя в число крупнейших тендерных поставщиков страны.

В то же время Бусский консервный завод, по данным НАКО (Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны), был среди компаний, в отношении которых военные чаще всего оставляли рекламации по качеству питания в 2024 году.

Но, несмотря на это, компания продолжает получать миллиардные государственные заказы в сфере оборонных закупок.

Кроме того, Бусский консервный завод фигурирует в уголовном производстве Государственного бюро расследований, касающегося возможных злоупотреблений во время поставки питания для ВСУ.

В рамках этого расследования стражи порядка задержали начальника продовольственной службы одной из воинских частей Константина Свиридова, подразделение которого получало продукцию от БКЗ. По данным следствия, за время пребывания в должности он приобрел апартаменты на Бали и тратил значительные средства на предметы роскоши.

В то же время, ни один представитель компании на сегодняшний день не сообщен о подозрении.

В открытых источниках также есть информация о связях Бусского консервного завода с семьей Гринкевичей — львовских бизнесменов, фигурирующих в деле о поставках некачественной одежды для ВСУ.

В частности, по информации медиа:

в начале полномасштабного вторжения БКЗ был подрядчиком компании «Трейд Лайнс Ритейл», связываемой с бизнес-группой Гринкевичей;

владелец БКЗ Александр Лапшин ссужал средства жене одного из Гринкевичей на приобретение недвижимости в ЖК «Новопечерские Липки»; ⁠впоследствии это имущество перешло в его собственность из-за долговых обязательств.

Несмотря на уголовные производства, скандалы с поставкой пищи и многочисленные жалобы военных, Бусский консервный завод может расширить контракты с Вооруженными силами Украины.

