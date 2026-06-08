Быстрое переобучение и мультифункциональность: в Метинвесте рассказали, как преодолевают кадровый дефицит

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Об этом рассказал директор департамента организационного менеджмента и управления вознаграждениями Группы Метинвест Артем Логачев во время Jobs&Skills 4 Ukraine Forum в Киеве.

По словам Логачева, производственные предприятия Метинвеста работают вблизи линии фронта, а дефицит кадров в компании сегодня составляет около 3 тысяч работников. Основными причинами являются мобилизация, релокация населения в более безопасные регионы и выезд части людей за границу. В таких условиях бизнес вынужден оперативно адаптироваться к изменениям и быстро готовить новых специалистов.

«Враг заставляет бизнес быстро перестраиваться — перенастраивать цепи поставок, сбытовые сети и производственные мощности. Мы принимаем этот вызов, но для этого нам критически нужна скорость и гибкость. Должны очень оперативно переучать людей и переводить их на другие участки работы. Иногда буквально через сутки», — подчеркнул он.

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Также в компании разработали собственные, современные программы переквалификации, которые длятся от трех до четырех месяцев и позволяют сотрудникам получить новую профессию без продолжительного отрыва от работы.

Еще одним направлением работы является подготовка мультифункциональных работников, обладающих несколькими квалификациями. Это позволяет быстро перераспределять персонал между производственными участками в зависимости от потребностей предприятия и изменений операционной ситуации.

Логачев отметил, что Метинвест выступает за усиление сотрудничества бизнеса и государства в сфере профессиональной подготовки кадров — в частности компания готова присоединиться к государственной программе обучения по ваучерам, а также предлагать собственные краткосрочные учебные курсы для жителей регионов присутствия предприятий.

«Важно, чтобы ваучеры покрывали короткие и максимально практичные программы, которые быстро дают человеку конкретную квалификацию и базу знаний — достаточную, чтобы на следующий день безопасно работать», — подчеркнул он.

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В компании убеждены, что развитие системы быстрой переквалификации и более тесное взаимодействие бизнеса и государства помогут быстрее адаптировать рынок труда к потребностям экономики и обеспечить предприятия необходимыми кадрами в условиях военного времени.

Форум Jobs&Skills 4 Ukraine объединил представителей власти, бизнеса, образовательной сферы и международных организаций для обсуждения вопросов занятости, переквалификации и развития рынка труда в Украине. Организаторами мероприятия выступили Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Федерация работодателей и Группа Всемирного банка.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

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