Быстрый и силовой ответ РФ: страны G7 заверили Украину в поддержке

Приоритетом стран G7 является деэскалация ситуации в Украине.

Министры финансов стран G7 предупреждают Российскую Федерацию об экономических последствиях, если она решит вторгнуться в Украину.

Об этом говорится в совместном заявлении стран "Большой семерки", которое появилось 14 февраля.

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"Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику, а также поддерживать текущие усилия по срочному определению дипломатического пути к деэскалации", — говорится в тексте заявления.

Подчеркивается, что приоритетом стран G7 является деэскалация ситуации в Украине. В документе говорится, что государства готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные последствия для российской экономики, если Кремль усилит военные действия против Украины: "любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречаться быстрым, скоординированным и силовым ответом" ".

По словам министров финансов стран "Большой семерки", они следят за ситуацией и будут готовы действовать скоординированно, чтобы в кратчайшие сроки оказать экономическую и финансовую поддержку Украине.

Как сообщалось, в Бундестаге обсуждается конфискация имущества олигархов из РФ в случае вторжения в Украину. По словам главы парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Александера Ламбсдорффа, к этому следует подходить "более политически, чем юридически". Ламбсдорф отмечает, что некоторые российские олигархи "имеют огромные владения в Берлине".

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