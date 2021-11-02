Бюджет-2022: чего ожидать от новой сметы и кому придется затянуть пояса

В Минфине уверяют, что бюджет предусматривает достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государств, но действительно ли это так.
Сегодня, 2 ноября, Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2022 год.
Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал документ "сбалансированным и реальным для выполнения".
"В проекте бюджета предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства в пределах действующего налогового законодательства", — сказал он.
Однако действительно ли это так, чего стоит ожидать украинцам от новой сметы, разбирался ТСН.ua.
Основные показатели
- доходы — 1267,4 млрд грн.
- расходы — 1441,9 млрд грн.
- возврат кредитов — 10,28 млрд грн,
- предоставление кредитов — 23,74 млрд грн.
- прогноз номинального ВВП – 5368,7 млрд.
- прогнозируемая инфляция – 6,2%.
Среднегодовой курс закладывается на уровне 28,6 гривны за доллар. Дефицит бюджета составит 188 млрд грн, что составляет 3,5% ВВП.
Оборона и безопасность
Расходы на безопасность и оборону должны составить 5,95% ВВП. 131 млрд грн получит Минобороны.
Силовые структуры:
- СНБО – 303 млрд грн (250 млрд грн в 2021 году);
- Министерство внутренних дел — 98,2 млрд грн (98,3 млрд грн в 2021 году);
- Национальная полиция — 35,675 млрд грн (35,4 млрд грн в 2021 году);
- СБУ – 16 млрд грн (15 млрд грн в 2021 году);
- Главное управление разведки — 4,4 млрд грн (4 млрд грн в 2021 году);
- Служба внешней разведки – 4,4 млрд грн (4 млрд грн в 2021 году);
Кроме того, власти обещают в 2022 году на 100% обеспечить жильем ветеранов АТО.
Медицина
На сферу здравоохранения в следующем году планируют выделить 197,2 млрд грн, в том числе на программу медицинских гарантий — 157,5 млрд грн.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2022 году предусмотрен рост заработных плат для медицинских работников. С 1 января 2022 г. зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривен – для врачей.
На вакцинацию Минфин считает, что хватит 2,6 млрд. грн. В этом году на это было выделено около 12 млрд грн.
Образование
На образование планируют выделить 190 миллиардов гривен, что на 21 миллиард больше, чем в нынешнем году.
"В проекте госбюджета на 2022 год учтена образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам в объеме 108 миллиарда гривен, что на 8,4 миллиарда больше, чем в 2021 году", — рассказывает заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
В МОН обещают, что в следующем году учителям увеличат зарплату до 10%.
Зарплаты и пенсии
Минимальная зарплата вырастет:
- с 1 января 2022 года — до 6500 грн;
- с 1 октября 2022 года — до 6700 грн;
Минимальная пенсия :
- С 1 июня 2022 года — 2027 грн.
- С 1 декабря 2022 года — 2093 грн.
Размер Пенсионного фонда составит 531,2 млрд грн, в том числе дотация из госбюджета — 200,6 млрд грн.
Прожиточный минимум:
- с 1 января 2022 года — 2393 грн;
- с 1 июля — 2508 грн;
- с 1 декабря — 2589 грн.
Органы власти
- Офис президента — 2,9 млрд грн;
- Аппарат Верховной Рады — 2,7 млрд грн;
- Секретариат Кабмина — 1,3 млрд грн;
- Офис Генпрокурора – 13,6 млрд грн;
Другие отрасли
- Строительство дорог — 124 млрд гривен
- Культура — 13,5 млрд гривен;
- Спорт — 11,3 млрд гривен;