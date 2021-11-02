Бюджет-2022: чего ожидать от новой сметы и кому придется затянуть пояса

Бюджет-2022: чего ожидать от новой сметы и кому придется затянуть пояса

В Минфине уверяют, что бюджет предусматривает достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государств, но действительно ли это так.

Сегодня, 2 ноября, Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2022 год.

Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал документ "сбалансированным и реальным для выполнения".

"В проекте бюджета предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства в пределах действующего налогового законодательства", — сказал он.

Однако действительно ли это так, чего стоит ожидать украинцам от новой сметы, разбирался ТСН.ua.

Основные показатели

доходы — 1267,4 млрд грн.

расходы — 1441,9 млрд грн.

возврат кредитов — 10,28 млрд грн,

предоставление кредитов — 23,74 млрд грн.

прогноз номинального ВВП – 5368,7 млрд.

прогнозируемая инфляция – 6,2%. Среднегодовой курс закладывается на уровне 28,6 гривны за доллар. Дефицит бюджета составит 188 млрд грн, что составляет 3,5% ВВП. Оборона и безопасность Расходы на безопасность и оборону должны составить 5,95% ВВП. 131 млрд грн получит Минобороны. Силовые структуры: СНБО – 303 млрд грн (250 млрд грн в 2021 году);

Министерство внутренних дел — 98,2 млрд грн (98,3 млрд грн в 2021 году);

Национальная полиция — 35,675 млрд грн (35,4 млрд грн в 2021 году);

СБУ – 16 млрд грн (15 млрд грн в 2021 году);

Главное управление разведки — 4,4 млрд грн (4 млрд грн в 2021 году);

Служба внешней разведки – 4,4 млрд грн (4 млрд грн в 2021 году); Кроме того, власти обещают в 2022 году на 100% обеспечить жильем ветеранов АТО. Медицина На сферу здравоохранения в следующем году планируют выделить 197,2 млрд грн, в том числе на программу медицинских гарантий — 157,5 млрд грн. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2022 году предусмотрен рост заработных плат для медицинских работников. С 1 января 2022 г. зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривен – для врачей. На вакцинацию Минфин считает, что хватит 2,6 млрд. грн. В этом году на это было выделено около 12 млрд грн. Образование На образование планируют выделить 190 миллиардов гривен, что на 21 миллиард больше, чем в нынешнем году. "В проекте госбюджета на 2022 год учтена образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам в объеме 108 миллиарда гривен, что на 8,4 миллиарда больше, чем в 2021 году", — рассказывает заместитель министра финансов Роман Ермоличев. В МОН обещают, что в следующем году учителям увеличат зарплату до 10%. Зарплаты и пенсии Минимальная зарплата вырастет: с 1 января 2022 года — до 6500 грн;

с 1 октября 2022 года — до 6700 грн; Минимальная пенсия : С 1 июня 2022 года — 2027 грн.

С 1 декабря 2022 года — 2093 грн. Размер Пенсионного фонда составит 531,2 млрд грн, в том числе дотация из госбюджета — 200,6 млрд грн. Прожиточный минимум: с 1 января 2022 года — 2393 грн;

с 1 июля — 2508 грн;

с 1 декабря — 2589 грн. Органы власти Офис президента — 2,9 млрд грн;

Аппарат Верховной Рады — 2,7 млрд грн;

Секретариат Кабмина — 1,3 млрд грн;

Офис Генпрокурора – 13,6 млрд грн; Другие отрасли Строительство дорог — 124 млрд гривен

Культура — 13,5 млрд гривен;

Спорт — 11,3 млрд гривен; Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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