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Бюджет-2022: чего ожидать от новой сметы и кому придется затянуть пояса

Бюджет-2022: чего ожидать от новой сметы и кому придется затянуть пояса

УНИАН

В Минфине уверяют, что бюджет предусматривает достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государств, но действительно ли это так.

Сегодня, 2 ноября, Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2022 год.

Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал документ "сбалансированным и реальным для выполнения".

"В проекте бюджета предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства в пределах действующего налогового законодательства", — сказал он.

Однако действительно ли это так, чего стоит ожидать украинцам от новой сметы, разбирался ТСН.ua.

Основные показатели

  • доходы — 1267,4 млрд грн.
  • расходы — 1441,9 млрд грн.
  • возврат кредитов — 10,28 млрд грн,
  • предоставление кредитов — 23,74 млрд грн.
  • прогноз номинального ВВП – 5368,7 млрд.
  • прогнозируемая инфляция – 6,2%.

Среднегодовой курс закладывается на уровне 28,6 гривны за доллар. Дефицит бюджета составит 188 млрд грн, что составляет 3,5% ВВП.

Оборона и безопасность

Расходы на безопасность и оборону должны составить 5,95% ВВП. 131 млрд грн получит Минобороны.

Силовые структуры:

  • СНБО – 303 млрд грн (250 млрд грн в 2021 году);
  • Министерство внутренних дел — 98,2 млрд грн (98,3 млрд грн в 2021 году);
  • Национальная полиция — 35,675 млрд грн (35,4 млрд грн в 2021 году);
  • СБУ – 16 млрд грн (15 млрд грн в 2021 году);
  • Главное управление разведки — 4,4 млрд грн (4 млрд грн в 2021 году);
  • Служба внешней разведки – 4,4 млрд грн (4 млрд грн в 2021 году);

Кроме того, власти обещают в 2022 году на 100% обеспечить жильем ветеранов АТО.

Медицина

На сферу здравоохранения в следующем году планируют выделить 197,2 млрд грн, в том числе на программу медицинских гарантий — 157,5 млрд грн.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2022 году предусмотрен рост заработных плат для медицинских работников. С 1 января 2022 г. зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривен – для врачей.

На вакцинацию Минфин считает, что хватит 2,6 млрд. грн. В этом году на это было выделено около 12 млрд грн.

Образование

На образование планируют выделить 190 миллиардов гривен, что на 21 миллиард больше, чем в нынешнем году.

"В проекте госбюджета на 2022 год учтена образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам в объеме 108 миллиарда гривен, что на 8,4 миллиарда больше, чем в 2021 году", — рассказывает заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

В МОН обещают, что в следующем году учителям увеличат зарплату до 10%.

Зарплаты и пенсии

Минимальная зарплата вырастет:

  • с 1 января 2022 года — до 6500 грн;
  • с 1 октября 2022 года — до 6700 грн;

Минимальная пенсия :

  • С 1 июня 2022 года — 2027 грн.
  • С 1 декабря 2022 года — 2093 грн.

Размер Пенсионного фонда составит 531,2 млрд грн, в том числе дотация из госбюджета — 200,6 млрд грн.

Прожиточный минимум:

  • с 1 января 2022 года — 2393 грн;
  • с 1 июля — 2508 грн;
  • с 1 декабря — 2589 грн.

Органы власти

  • Офис президента — 2,9 млрд грн;
  • Аппарат Верховной Рады — 2,7 млрд грн;
  • Секретариат Кабмина — 1,3 млрд грн;
  • Офис Генпрокурора – 13,6 млрд грн;

Другие отрасли

  • Строительство дорог — 124 млрд гривен
  • Культура — 13,5 млрд гривен;
  • Спорт — 11,3 млрд гривен;

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