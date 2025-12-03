Бюджет-2026 не финальный: в Раде говорят о возможном повышении зарплат военным

Зарплаты военным могут возрасти

Реклама

Вопрос пересмотра денежного довольствия военнослужащих остается одним из приоритетных для власти. После принятия Госбюджета на 2026 год в Верховной Раде отмечают необходимость реформы системы оплаты труда в армии, и с этим согласны как депутаты, так и чиновники.

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире “Радио Свобода”.

Какой должна быть «база» для военных

По мнению вице-спикера, ориентиром для установления минимальной оплаты труда военных, не находящихся прямо на линии столкновения, должна быть реальная рыночная зарплата в стране.

Реклама

Сначала политик озвучил цифры в пределах 25–30 тысяч гривен в зависимости от региона. Однако впоследствии он уточнил, что более справедливой была бы сумма в 35–40 тысяч гривен .

Корниенко убежден, что такое повышение оказало бы положительное влияние на моральное состояние бойцов.

"Психологически для людей легче с такой зарплатой", - отметил он.

Перспективы повышения и бюджет-2026

Относительно того, удастся ли поднять выплаты в ближайшее время, Корниенко отметил, что в Раде настроены работать над этим вопросом, но ожидают конкретных расчетов от Кабинета Министров. Вице-спикер напомнил, что принятый бюджет на 2026 год не окончательный документ и может корректироваться в течение года, как это происходило и раньше.

Реклама

В то же время, главным вызовом остается поиск финансового ресурса.

«Если у нас есть где взять 50 миллиардов долларов или евро из других источников – это будет неплохо. Мы и так уж очень многое поднимали налоги и будем поднимать еще», — добавил Корниенко.

Напомним, в проекте Госбюджета на 2026 год предусмотрено увеличение минимальной пенсии и зарплат для учителей и медицинских работников. Правительство планирует повышение минимальной зарплаты в Украине также в 2027 и 2028 годах. В результате минимальная оплата труда должна составлять не менее 10 тысяч гривен.