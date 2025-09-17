Бюджет-2026: почему Минфин не запланировал перемирие

Бюджет-2026: на войну планируют выделять деньги весь год / © Associated Press

Минфин подготовил бюджет на 2026 год с расчетами того, что война будет продолжаться весь следующий год.

Об этом сообщил Министр финансов Сергей Марченко на представлении документа в бюджетном комитете Рады.

«Война будет продолжаться весь 2026 год. Проект госбюджета подготовлен в расчете на это», — передает слова министра нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, что на конференции YES-2025 глава Минфина уже отмечал, что война будет продолжаться в 2026 году, а непокрытый дефицит госбюджета на 2026 год составляет €16 млрд.

Ранее президент Зеленский назвал планы «А» и «Б», когда закончится война в Украине.