Бюджет потерял 12 млрд грн только в январе: Кабмин назвал причину
Юлия Свириденко назвала цену российских атак для госбюджета.
Из-за снижения деловой активности и перебоев с энергоснабжением в результате массированных российских атак государственный бюджет в январе недополучил около 12 млрд грн налогов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в разговоре с журналистами.
По ее словам, в январе поступления от налоговой и таможни уменьшились примерно на 12 млрд гривен.
«Это связано с уменьшением деловой активности и изменениями в работе предприятий из-за ограничения энергоснабжения. Влияние российских обстрелов ощутимо не только на уровне быта, но и непосредственно для бюджета», — сказала Свириденко.
Премьер отметила, что эта зима является одной из самых суровых и сложных за четыре года полномасштабного вторжения.
