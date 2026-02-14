Бюджет потерял 12 млрд грн только в январе: Кабмин назвал причину

Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Из-за снижения деловой активности и перебоев с энергоснабжением в результате массированных российских атак государственный бюджет в январе недополучил около 12 млрд грн налогов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в разговоре с журналистами.

По ее словам, в январе поступления от налоговой и таможни уменьшились примерно на 12 млрд гривен.

«Это связано с уменьшением деловой активности и изменениями в работе предприятий из-за ограничения энергоснабжения. Влияние российских обстрелов ощутимо не только на уровне быта, но и непосредственно для бюджета», — сказала Свириденко.

Премьер отметила, что эта зима является одной из самых суровых и сложных за четыре года полномасштабного вторжения.

