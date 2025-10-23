- Дата публикации
Категория
Деньги
Бюджет потерял по меньшей мере 300 млн грн из-за злоупотребления связанной с Гетманцевым компании М.С.Л. – экономист
Государственный бюджет Украины потерял около 300 млн грн из-за уклонения компании «М.С.Л.» от уплаты лицензионных платежей за организацию букмекерской деятельности и онлайн-казино
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.
«Компания М.С.Л., деятельность которой связана с председателем парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым, по сути работает как онлайн-казино и букмекер, но не имеет соответствующих государственных лицензий. Таким образом, государство недополучило как минимум 292 млн грн», – отметил Кушнирук.
По его словам, «М.С.Л.» маскирует часть своей деятельности под лотереи, хотя 7 из 8 основных продуктов компании имеют признаки квази-казино или букмекерских сервисов.
Компания отказывается платить 240 млн грн за лицензию на организацию букмекерской деятельности и 52 млн грн за лицензию на онлайн-казино. Это классическая схема избегания лицензионных платежей и налогов», – подчеркнул эксперт.
Кушнирук также напомнил, что за 8 месяцев 2025 года доходы госбюджета от легального игорного рынка составили 13,1 млрд грн, что на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
«Эту сумму формируют легальные операторы, работающие с государственными лицензиями. Но значительная часть рынка остается в тени – и именно здесь государство теряет средства», – добавил он.
По мнению экономиста, публичные нападения Даниила Гетманцева на Министерство цифровой трансформации и легальных операторов могут быть связаны с попыткой защитить коммерческие интересы компании М.С.Л.