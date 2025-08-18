Бюджет войны: какой сценарий подготовил Кабмин

Минфин подготовил бюджет на 2026 год / © Фото из открытых источников

Министерство финансов Украины готовит государственный бюджет-2026 из расчета, что война будет продолжаться в течение всего следующего года.

Об этом сказал министр Сергей Марченко на презентации программы правительства.

«Если сложатся положительные последствия переговоров и будет понимание до конца года, что война закончится устоявшимся миром, то, конечно, мы этот подход пересмотрим, но на сегодняшний момент мы должны быть прагматическими, и поэтому на весь 2026 год мы планируем продолжение боевых действий», — сказал Марченко.

Министр выразил «сдержанный оптимизм» по этому поводу и добавил, что на сегодняшний день потребность на 2026 год закрыта в большей степени, чем это было в 2022 или 2023 годах.

Сергей Марченко напомнил, что проект бюджета на 2026 год следует подать в парламент до 15 сентября. И с целью подготовки документа «за базу расчета бюджета определен альтернативный сценарий».

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год. Он предусматривает выделение дополнительных 412,3 млрд. грн. на сферу обороны.

Между тем МВФ ожидает завершения боевых действий до конца 2025-го, но предупреждает о рисках затягивания конфликта и росте оборонных расходов.