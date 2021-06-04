Бюджетная декларация 2022-2024: какими будут курс гривны, зарплаты и прожиточный минимум

"Все по пять": в правительстве предлагают одинаковые показатели роста ВВП, учетной ставки и не только

31 мая Кабинет министров одобрил бюджетную декларацию на 2022-2024 года. Это среднесрочный экономический прогноз, который станет основой для составления проекта государственного бюджета Украины на следующий год. В ближайшее время ее должна утвердить Верховная Рада.

Бюджетная декларация — относительно новый инструмент, который был введен лишь в конце 2019 года. Этот документ интересен тем, что из него можно узнать основные стратегические цели по различным направлениям на три года, которые ставит правительство, а также показатели, важные для каждого украинца: курс национальной валюты, прожиточный минимум, минимальную зарплату.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в ближайшие годы в правительстве ожидают сокращение дефицита бюджета, который увеличился из-за пандемии, и возвращение к плановым 3% с 2023 года. Также планируется сокращение государственного долга до уровня менее 60% ВВП и рост зарплат в ближайшие три года на 8-10% с учетом инфляции.

Что будет в 2021 году

Скорректированные прогнозы на вторую половину 2021-го - не столь оптимистичны. Правительство все еще ожидает роста ВВП по итогам года, но уже не на 4,6%, а на 4,1%. Предыдущие прогнозы были обусловлены ожиданиями, что мировая пандемия завершится в 2020 году и восстановится положительный тренд развития экономики. Впрочем, очередная волна коронавируса и внедрение январского локдауна негативно повлияли на темпы экономического роста.

Впрочем, номинальный ВВП по результатам 2021 года возрастет, и даже больше, чем ожидалось ранее. В правительстве считают, что общий объем ВВП составит 4,8 трлн грн, тогда как в конце прошлого года прогнозировалось, что он не превысит 4,5 трлн грн.

Вместе с тем, в Министерстве финансов, которое разрабатывало бюджетную декларацию, откорректировали прогноз среднегодового курса национальной валюты. Если в бюджете на 2021 год курс заложен на уровне 29,0 грн за доллар, то теперь среднегодовой курс ожидается на уровне 28 грн/доллар, а курс на конец года — на уровне 28,6 грн/доллар.

ТСН.ua

Отметим, что Национальный банк фактически отпустил валюту в свободное плавание. Центробанк уже более 8 недель отказывается от интервенций на межбанковском валютном рынке.

Прогноз до 2024 года: что будет с гривной и изменятся ли налоги

Если в этом году экономическая ситуация в Украине все еще будет зависеть от дальнейшего развития пандемии, то уже с 2022 ожидается экономического роста, считают авторы декларации. В правительстве рассчитывают, что в среднесрочной перспективе рост ВВП ускорится с 3,8% в 2022 году до 5% в 2024-м.

В 2022-2024 годах должны увеличиться объемы внешней торговли. В частности, экспорт товаров и услуг будет расти до 7,6% ежегодно, а импорт после существенного роста в 2021 году (до 15,6% по сравнению с 2020-м) замедлит темпы роста до 8,6%. Поэтому отрицательное сальдо внешней торговли может вырасти до 5% ВВП — по прогнозам правительства, импорт до 2024 года будет превышать экспорт на 12,1 млрд долларов.

ТСН.ua

На фоне экономического роста может уменьшиться процент безработных среди трудоспособного населения — с 9,2% сейчас до 7,8% в 2024 году.

В течение 2022-2024 годов должен замедлиться темп инфляции. Если в 2021 году ее прогнозируют на уровне 8,9%, то к 2024 году она должна уменьшиться до 5%, а темпы роста цен производителей — замедлиться с 7,8% в 2022 году до 5,7% в 2024-м.

В то же время, в Кабинете министров рассчитывают, что в результате ослабления инфляционного давления Нацбанк смягчит денежно-кредитную политику и снова начнет снижать учетную ставку. За этот год центробанк повышал ее дважды — с 6% до 6,5% 5 марта и до 7,5% 16 апреля. Ожидается, что учетная ставка Нацбанка снизится до уровня 5,2% до 2024 года.

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Снижение учетной ставки приведет к уменьшению процентов по кредитам — они станут более доступными, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики. Впрочем, выплаты по депозитам после снижения учетной ставки, наоборот, станут меньше.

Также в правительстве планируют продолжить реализацию государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".

Зато прожиточный минимум за следующие три года вырастет менее чем на 700 грн — только до 2972 грн. В правительстве рассчитали рост этого показателя лишь на процент инфляции плюс 2%. То есть на большой прорыв рассчитывать не стоит, о поднятии «номинального» прожиточного минимума до уровня фактического, который больше вдвое, речи пока не идет.

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Минимальная заработная плата с 1 декабря 2021 повысится до 6500 грн. Согласно бюджетной декларации на таком уровне она продержится почти год — до октября 2022-го. То есть повышать ее с января 2022 года, как это делалось раньше, не планируется. Впрочем, к началу января 2024-го правительство прогнозирует рост "минималки" до 7665 грн.

Что касается налогов, то Кабинет министров рассчитал бюджетную декларацию исходя из того, что большинство из них останутся на существующем уровне. Однако есть несколько исключений. С 2023 возрастет рентная плата за добычу природного газа из новых скважин (разработка которых началась не ранее 2018 года) — с 12% до 29% при добыче на глубине менее 5000 м и с 6% до 14%, если глубина залежей больше.

Кроме того, до 2024 года почти вдвое возрастет акцизный налог на сигареты и табачные изделия. Специфическая ставка для сигарет вырастет с 1088,64 грн/тыс. шт. к 1881,17 грн/тыс. шт., а акцизный налог на изделия электрического нагрева, содержащие табак, повысится с 1456,33 до 2516,54 грн/тыс. шт.

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