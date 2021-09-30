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Бюджеты местного самоуправления получат 2,6 млрд грн акцизного налога для развития регионов

Бюджеты местного самоуправления получат 2,6 млрд грн акцизного налога для развития регионов

Национальный банк Украины

Это положительно повлияет на развитие регионов и предоставит возможность для их финансового обеспечения.

Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Порядок зачисления части акцизного налога с произведенных в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины в общий фонд соответствующих бюджетов местного самоуправления".

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Решение правительства обеспечит ежедневное распределение части акцизного налога с горючего между бюджетами местного самоуправления во втором полугодии 2021 года, а также позволит распределить между местными бюджетами 2,6 млрд налога, по состоянию на 28 сентября 2021 года уже накопились на казначейском счете.

Реализация этого документа положительно повлияет на развитие регионов и предоставит возможность для их надлежащего финансового обеспечения.

Напомним, правительство выделяет дополнительные 395 млн грн на обеспечение коек кислородом. В НАН Украины прогнозируют, что ситуация с коронавирусом и дальше будет ухудшаться.

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