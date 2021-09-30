Бюджеты местного самоуправления получат 2,6 млрд грн акцизного налога для развития регионов

Это положительно повлияет на развитие регионов и предоставит возможность для их финансового обеспечения.
Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Порядок зачисления части акцизного налога с произведенных в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины в общий фонд соответствующих бюджетов местного самоуправления".
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Решение правительства обеспечит ежедневное распределение части акцизного налога с горючего между бюджетами местного самоуправления во втором полугодии 2021 года, а также позволит распределить между местными бюджетами 2,6 млрд налога, по состоянию на 28 сентября 2021 года уже накопились на казначейском счете.
Реализация этого документа положительно повлияет на развитие регионов и предоставит возможность для их надлежащего финансового обеспечения.
Напомним, правительство выделяет дополнительные 395 млн грн на обеспечение коек кислородом. В НАН Украины прогнозируют, что ситуация с коронавирусом и дальше будет ухудшаться.