Бывший владелец обанкротившегося украинского банка будет возвращать долг 27 тысяч лет

Бывший владелец обанкротившегося украинского банка будет возвращать долг 27 тысяч лет

Только один его персональный долг перед государственным "Ощадбанком" составляет ориентировочно 4,5 миллиарда гривен.

Экс-владелец "Дельта Банка" Николай Лагун, фигурирующий по делу о растрате имущества, полностью отдает свою зарплату экономиста в частной фирме на погашение долга перед государственным "Ощадбанком".

Как узнали журналисты издания Bihus.Info, размер зарплаты экс-банкира теперь составляет 14 тысяч гривен в месяц, поэтому процесс возврата миллиардов гривен долга такими темпами может длиться тысячи лет.

Этот украинский банк обанкротился еще в 2015 году, оставив после себя десятки миллиардов гривен долгов перед кредиторами и вкладчиками. Только один персональный долг Николая Лагуна как бывшего поручителя "Дельта Банка" перед государственным "Ощадбанком" составляет ориентировочно 4,5 миллиарда гривен.

Также читайте В Харьковской области сотрудница банка "чистила" кредитные карточки клиентов

По информации из судебного реестра, Николай Лагун летом 2021 года устроился экономистом в частную компанию – с 40-часовой рабочей неделей и зарплатой 14 тысяч гривен, 100 процентов которой, по его заявлению, должны идти в счет погашения долга.

В издании напомнили, что Николай Лагун уехал из Украины в 2015 году и вернулся весной 2020-го. В течение этого времени правоохранители расследовали ситуацию с "Дельта Банком" и осенью прошлого года Лагун и несколько его бывших коллег получили подозрения в растрате имущества.

Суд избрал для Лагуна меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Ему также было запрещено выезжать из Украины из-за долга перед "Ощадбанком", погашать который такими темпами, по подсчетам журналистов, он будет не менее 27 тысяч лет.

Напомним, в Первомайске Николаевской области экс-сотруднице "ПриватБанка", присвоившей средства клиентки банка, сообщено о подозрении. Установлено, что злоумышленница завладела средствами клиентки банка в сумме 18,5 тысячи гривен.

Читайте также: