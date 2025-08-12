CBAM в будущем станет еще более серьезным вызовом для Украины - Green Deal Ukraina

Реклама

«В ближайшей перспективе CBAM является своего рода ограниченным вызовом в нескольких секторах. Я ожидаю, что Украина сможет адаптироваться, но мы можем увидеть некоторое отклонение от ЕС», — отметил эксперт.

По его словам, возможные изменения торговых потоков могут повлиять на украинскую металлургию: «Украина сейчас экспортирует определенную металлургическую продукцию в ЕС, и если потом она обнаружит, что уже не конкурентоспособна в ЕС через CBAM, то попытается продать эту продукцию в Турцию или на другие рынки».

Цахманн подчеркнул, что такие перестановки в мировой торговле углеродоемкими товарами могут быть «не очень полезными для Украины» с точки зрения интеграции с ЕС.

В долгосрочной перспективе CBAM может превратиться в более серьезный вызов для страны.

«Значительно больший вызов может появиться в долгосрочной перспективе, когда CBAM станет комплекснее и сложнее. И эти тренды мы уже видим, Европейская Комиссия уже предложила свои первые идеи о расширении сферы применения CBAM в дополнительных секторах», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что с расширением CBAM на большее количество отраслей интеграция Украины в европейские цепи создания стоимости станет более сложной.

«Когда мы стремимся к интеграции Украины в ЕС, мы также хотим большей интеграции Украины в европейские цепи создания стоимости, эта задача будет тем сложнее, чем больше секторов будет охватывать CBAM», — отметил Цахманн.

Напомним, CBAM предусматривает уплату углеродных пошлин за импорт энергоемкой продукции в ЕС. Украина, имеющая значительную долю угольного поколения и высокоуглеродную промышленность, входит в группу наиболее уязвимых стран.