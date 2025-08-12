- Дата публикации
CBAM в будущем станет еще более серьезным вызовом для Украины - Green Deal Ukraina
Влияние механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) на украинскую экономику в краткосрочной перспективе будет ограничено и коснется лишь нескольких секторов. Однако самые большие вызовы для страны будут в долгосрочной перспективе. Об этом заявил научный руководитель проекта Green Deal Украина Георг Цахманн.
«В ближайшей перспективе CBAM является своего рода ограниченным вызовом в нескольких секторах. Я ожидаю, что Украина сможет адаптироваться, но мы можем увидеть некоторое отклонение от ЕС», — отметил эксперт.
По его словам, возможные изменения торговых потоков могут повлиять на украинскую металлургию: «Украина сейчас экспортирует определенную металлургическую продукцию в ЕС, и если потом она обнаружит, что уже не конкурентоспособна в ЕС через CBAM, то попытается продать эту продукцию в Турцию или на другие рынки».
Цахманн подчеркнул, что такие перестановки в мировой торговле углеродоемкими товарами могут быть «не очень полезными для Украины» с точки зрения интеграции с ЕС.
В долгосрочной перспективе CBAM может превратиться в более серьезный вызов для страны.
«Значительно больший вызов может появиться в долгосрочной перспективе, когда CBAM станет комплекснее и сложнее. И эти тренды мы уже видим, Европейская Комиссия уже предложила свои первые идеи о расширении сферы применения CBAM в дополнительных секторах», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что с расширением CBAM на большее количество отраслей интеграция Украины в европейские цепи создания стоимости станет более сложной.
«Когда мы стремимся к интеграции Украины в ЕС, мы также хотим большей интеграции Украины в европейские цепи создания стоимости, эта задача будет тем сложнее, чем больше секторов будет охватывать CBAM», — отметил Цахманн.
Напомним, CBAM предусматривает уплату углеродных пошлин за импорт энергоемкой продукции в ЕС. Украина, имеющая значительную долю угольного поколения и высокоуглеродную промышленность, входит в группу наиболее уязвимых стран.