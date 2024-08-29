Цель – разрушить стереотипы: крупнейшая компания Украины будет делать ставку на профтехобразование

Об этом заявила директор департамента по подбору, адаптации и развитию персонала Метинвеста Светлана Судакова на образовательной конференции в Киеве, где говорили об обучении в условиях войны, восстановлении доступа к образованию и реформе профильного среднего образования.

Панельная дискуссия "Профтехи будущего" была посвящена обсуждению взаимодействия между государством, профтехами и бизнесом и поиска новых форматов сотрудничества. В дискуссии приняли участие представители Метинвеста, Interpipe и Kernel – трех крупных компаний, сотрудничающих с учреждениями профессионального технического образования по всей Украине.

«Метинвест имеет длительные отношения с профтехами в каждом регионе присутствия компании. Поэтому опыта много, но, к сожалению, многие проекты по профориентации в профтехах, заведениях среднего образования и школах приостановлены. Сейчас они все ждут своего времени. Как только будет возможность, мы восстановим проекты. И продолжим разрушать стереотипы о том, что если ребенок идет к профтеху, с ним что-то не так или у него нет перспективы. Ребенок должен узнать больше о горно-металлургических профессиях, понимать, как это работает, как их овладеть, и, самое главное, что будет дальше. То есть видеть перспективу и новые возможности», — отметила в своем выступлении Светлана Судакова.

Она также добавила, что сейчас в Метинвесте открыто 4 тысячи вакансий, и большое количество из них доступно молодежи.

Модератор дискуссии, заместитель министра образования и науки Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Дмитрий Завгородний отметил, что посещал профтехи, с которыми сотрудничает Группа Метинвест.

«Мы попытаемся по-другому подойти к налаживанию сотрудничества с бизнесом. Это наш ключевой стейкхолдер, партнер и клиент. И попытаемся сфокусировать следующий год на том, чтобы форматов партнерства, и, как следствие, трудоустройство стало гораздо больше», — сказал Завгородний.

Как известно, Метинвест основал частный горно-металлургический университет Метинвест Политехника. В этом году он выпустил первых специалистов по современным инженерно-техническим специальностям: 143 магистра теперь могут работать во всех уголках мира. Также вуз планирует предоставлять студентам в Украине возможности для международной стажировки: уже начат пилотный проект международных стажировок.