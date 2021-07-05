Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" снизилась до исторического минимума

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" снизилась до исторического минимума

Регулятор по тарифам провел экстренное заседание.

Регулятор, в связи с резким снижением 2-4 июля цены на "рынке на сутки вперед" (РСВ), которое вызвано выводом из него спроса поставщиками электроэнергии имеющих значительную рыночную власть, провел экстренное внеочередное заседание, на котором принял решения, которые должны стабилизировать ситуацию на рынке.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как известно, цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% — до 505,68 грн/МВт-час.

Так, с целью увеличения спроса на РСВ, Регулятор обязал оператора системы передачи и операторов систем распределения закупать на этом сегменте рынка объемы электроэнергии, необходимые для компенсации производственных потерь.

Также Регулятор установил ограничения месячного объема продаж электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящих в состав одного вертикально интегрированного предприятия, в размере 50 процентов их месячного объема продаж электроэнергии.

Регулятор установил минимальное ценовое ограничение на РСВ ниже которого участники рынка не имеют права подавать ценовые предложения. Ограничение будет действовать до 8 июля этого года и соответствует последнему тарифу на отпуск электрической энергии ГП НАЭК "Энергоатом", проиндексированных на индекс цен производителей промышленной продукции и составляет 734,9 грн/мВт ∙ ч.

С целью оценки действий участников рынка, Регулятор объявил о начале процедуры расследования нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии в вышеуказанные дни.

Между тем Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.

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